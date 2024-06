Gute und gruselige Werte: Der komische Fall Kim

Min-Jae Kim (27) hat die Erwartungen in seinem ersten Jahr beim FC Bayern nicht erfüllt - es gibt jedoch auch (leichten) Grund zum Optimismus.

Viel Schatten, aber auch ein wenig Licht: Min-Jae Kim erlebte eine enttäuschende Debütsaison in München. Getty Images

Wie es am Ende ausging, hatte Min-Jae Kim bereits im Juli angedeutet. Damals, in Singapur, waren im Testspiel des FC Bayern gegen den FC Liverpool (4:3) gerade mal 108 Sekunden gespielt, als der gerade für 50 Millionen Euro aus Neapel verpflichtete Innenverteidiger völlig übermotiviert aus der Abwehrkette rückte, um den ballführenden Cody Gakpo unter Druck zu setzen. Der spielte stattdessen nahe der Mittellinie einen simplen Doppelpass mit Diogo Jota und rannte 40 Meter allein aufs Tor zu.

Kim, immerhin frisch gekürter Verteidiger des Jahres in der Serie A und später auch Südkoreas Fußballer des Jahres, fing sich im Anschluss, spielte solide erste Monate beim FC Bayern. Doch Licht und Schatten wechselten sich früh ab beim Mann, der aus seinem Heimatland den Spitznamen "Monster" mitbrachte. Auf die kicker-Note 6 beim 1:5 in Frankfurt folgte eine Woche später die glatte 1 inklusive Debüttor beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart.

Kim spielte immer, weil er immer spielen musste. Entweder fiel der zu Saisonbeginn gesetzte Dayot Upamecano verletzt aus oder Matthijs de Ligt. Einzig Kim erhielt keine Pause, musste im Januar jedoch zur Asien-Meisterschaft mit der Nationalmannschaft reisen und verlor anschließend erst seinen Stammplatz in München.

Dreimal die Note 6 in der Debütsaison

Was dann passierte, hätte sich Thomas Tuchel in seinen Albträumen kaum dunkler ausmalen können. Kim durfte zwischendurch wieder ran, doch spielte fast nur noch unterdurchschnittlich bis folgenreich verheerend. Nachdem sich Winter-Neuzugang Eric Dier und de Ligt gerade eingespielt hatten, riss Tuchel das sattelfeste Duo vor dem Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal auseinander. In Heidenheim durften mal wieder Upamecano und Kim ran - der eine ging beim 2:3 mit der Note 5,5 raus, der andere, Kim, mit der 6.

Er war wieder raus aus der Startelf, und wenn er wieder drin war, beziehungsweise spielen musste, weil de Ligt wieder verletzt fehlte, ging es nicht gut aus für die Bayern. Beim Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid trug Kim die Hauptschuld beim 0:1 sowie beim 2:2-Endstand. "So ist es einfach zu gierig, viel zu gierig", kritisierte Tuchel seinen Wunschspieler aus dem Sommer. Es schien, als habe Kim jedes Gespür verloren (oder nie besessen), wann er rausrücken sollte aus der Viererkette, um nach vorne zu verteidigen. Und wann er lieber die Position hielt und die Tiefe absicherte. So, wie es in Singapur gegen Liverpool begonnen hatte, setzte es sich gegen Madrid kostspielig fort.

Von seinen Mannschaftskollegen wurde Kim zwar in Schutz genommen, doch dreimal die Note 6 in der Debütsaison beim FC Bayern? So erschreckend hatte sich vor ihm noch kein Neuling eingefunden - und das auch noch mit einem 50-Millionen-Preisschild.

Starke Pass- und Zweikampfwerte

Dabei sind gar nicht alle Werte schlecht. Bei der Passquote beispielsweise wird Kim (93 Prozent) ligaweit nur von Jonathan Tah (94,7) und Teamkollege de Ligt (94) überboten. Unter allen Bundesliga-Feldspielern, die mindestens die Hälfte der möglichen Spielzeit absolvierten, kommt Kim auf die neuntbesten Zweikampfwerte (64,1 Prozent). Außerdem fing er 45 gegnerische Pässe ab - öfter gelang das nur acht Abwehrspielern, die jedoch deutlich mehr abzufangen hatten.

Unterm Strich steht also eine Saison mit ein paar Höhen und wenigen Bilanzen, die zumindest Hoffnung auf Besserung gewähren. Überschattet wird Kims erste Spielzeit in Deutschland jedoch klar von den gravierenden Patzern zu entscheidenden Zeitpunkten. Dass der eigentlich als Ergänzungsspieler hinzugeholte Dier dringlich gebraucht wurde, spricht weder für Upamecano noch für Kim.