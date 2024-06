Gute Stimmung und Völlers Versprechen

Bei Kaiserwetter in Herzogenaurach absolvierte die deutsche Nationalelf zum Start in die erste Turnierwoche eine öffentliche Trainingseinheit - und erhielt von 4000 Fans viel Zuspruch und Applaus vor dem Heimauftakt am Freitag in München gegen Schottland.

Vor gut 4000 Zuschauern absolvierte die DFB-Elf am Montag eine öffentliche Trainingseinheit. IMAGO/Sven Simon