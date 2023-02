Gute Stimmung, aber: Bielefeld bangt um Scherning

Alle sind fit, nur der Trainer nicht. Bielefelds Chefcoach Daniel Scherning droht erkrankt gegen Hansa Rostock auszufallen.

Auf der Spieltagspressekonferenz vor der Partie am Freitag gegen Hansa Rostock (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vertrat Arminias Co-Trainer Danilo de Souza seinen Chef Daniel Scherning, der schon am Mittwoch die Übungseinheit der Ostwestfalen wegen Erkältungssymptomen verpasst hatte.

Ob Scherning morgen Abend an der Seitenlinie stehen wird, steht noch nicht fest. "Wir haben ein gutes Trainerteam und arbeiten immer eng zusammen. Auch wenn Daniel morgen noch nicht wieder fit ist, was wir natürlich nicht hoffen, wird die Mannschaft gut betreut werden", sagt Danilo de Souza.

Rückenwind nach Sieg in Regensburg

Die Arminia geht nach dem jüngsten 3:1-Erfolg beim SSV Jahn Regensburg optimistisch ins Duell mit den Hanseaten. "Die Stimmung ist gut. Das Ergebnis aus Regensburg hat dafür gesorgt, dass wir mit viel Energie in die Woche gestartet sind. Die wollen wir natürlich auch ins Heimspiel morgen mitnehmen."

Hack fehlt wegen einer Gelbsperre

Zwar sind alle Bielefelder Spieler gesund und einsatzfähig, doch Robin Hack muss wegen einer Gelbsperre passen. Arminias bester Scorer (acht Tore und vier Assists) sah in Regensburg die fünfte Verwarnung in dieser Spielzeit. Gut, dass der zweitbeste Scorer, Masaya Okugawa (drei Tore und sechs Assists), wieder reif ist für einen Startelfeinsatz.

Der Japaner verpasste große Teile der Vorbereitung wegen einer Oberschenkelverletzung, in den ersten beiden Ligapartien des Jahres kam er jeweils nur für ein paar Minuten rein. Okugawa dürfte jetzt aber auf der offensiven Außenbahn die erste Alternative für Hack sein.

Und mit welchem System wollen die Bielefelder Rostock begegnen? "Wir haben drei der letzten vier Spiele gewonnen, dabei zweimal mit Vierer- und einmal mit Dreierkette gespielt. Die Variabilität tut uns gut und wird uns helfen. Wie wir morgen antreten, entscheiden wir noch", lässt sich Danilo de Souza nicht in die Karten blicken.

Erneut lediglich Jokerrolle für Klos?

Fabian Klos, der in Regensburg Mitte der zweiten Hälfte reinkam und mit zwei Toren zum Matchwinner wurde, wird wohl erst einmal wieder auf der Bank Platz nehmen. Der 35-jährige Kapitän ist in der Jokerrolle aktuell die Idealbesetzung. "Fabi ist immer wichtig für die Mannschaft, egal ob er anfängt, eingewechselt wird oder gar nicht spielt. Seine Präsenz und seine Persönlichkeit hilft der Mannschaft immer weiter", so Arminias Co-Trainer, der eventuell morgen in die Chefrolle schlüpft.