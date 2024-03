"Gute, schnelle Spielerinnen": Straus warnt vor Frankfurts Offensive

Acht Spiele bleiben Tabellenführer FC Bayern München noch, um die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Mit dem Topspiel gegen Eintracht Frankfurt steht am Samstag eine wichtige Hürde auf dem Spielplan.

Dass die Eintracht zuletzt zwei Ligaspiele verloren hat, ist für Alexander Straus kein Grund, sie nicht mehr zu den Topteams zu zählen. "Das ist ein richtig gutes Team mit vielen Nationalspielerinnen. Es wäre ein Fehler, sie nicht als Topteam zu bezeichnen. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Alle Spiele gegen die Eintracht waren sehr eng und das erwarte ich auch für Samstag."

Beim 0:0 im Hinspiel habe seine Mannschaft das Spiel kontrolliert, dabei aber nicht viele Chancen kreiert. Das soll am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) besser laufen. Immerhin ist der FC Bayern nicht nur Tabellenführer, sondern liefert in fast allen Bereichen Top-Werte: Saisonübergreifend ist das Team von Straus seit 32 Ligaspielen ohne Niederlage, holte in dieser Zeit 85 der möglichen 93 Punkte.

Im Halbfinale kommt es nochmal zu diesem Duell

Lediglich vier Gegentore und elf Spiele zu null bedeuten ebenso einen Top-Wert wie 20 eigene Treffer in der ersten Halbzeit und die zwölf Tore nach Standards. Dennoch blickt Straus stets kritisch auf das Gesamtbild: "Ich sage nicht, dass wir immer großartig gespielt haben, aber wir sind auch nur Menschen, keine Maschinen. Wir sind kritisch genug mit uns. Wir entwickeln uns weiter, auch wenn wir Phasen hatten, in denen die Entwicklung stagniert hat. Aber wir haben weitergemacht und werden auch diese Saison bis zum Ende weiterkämpfen."

Zugleich weiß der Trainer aber auch, wo er bei den Frankfurterinnen ansetzen muss: "Sie haben gute, schnelle Spielerinnen im Angriff und im Mittelfeld. Wenn wir diese nicht unter Kontrolle bekommen, werden wir Probleme haben."

Dass die Münchnerinnen nach ihrem souveränen 3:0-Sieg über den Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena am Ende des Monats erneut auf die Eintracht treffen, dann im Halbfinale des DFB-Pokals, hat für Straus keine Bedeutung mit Blick auf die kommende Partie. Der Fokus liegt im Hier und Jetzt: Auf Samstag, wenn es darum geht, vor 5000 Zuschauern am Frankfurter Brentanobad die beeindruckende Serie der ungeschlagenen Spiele fortzusetzen. Personell stehen bis auf die Langzeitverletzten alle Spielerinnen zur Verfügung.