Gute Nachrichten von Führich und Sankoh

Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo kann auf seine Formation vom überzeugenden 3:2-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach zählen. Chris Führich meldet sich für die Partie bei Union Berlin zurück. Und auch vom langzeitverletzten Mo Sankoh gibt es gute Nachrichten.

Ursprünglich wurde Führich für die offensiven Flügelpositionen bei den Stuttgartern verpflichtet. Doch auch in der Mitte fühlt sich der Neuzugang vom SC Paderborn, in den die Schwaben im Sommer rund 2,5 Millionen Euro investierten, offensichtlich wohl. Der 24-Jährige kam gegen die Borussen vom Niederrhein neben Wataru Endo auf der Acht zum Einsatz und überzeugte. Zwar machte er gerade in der Entstehung des 0:1 keine glückliche Figur, als er etwas übermotiviert einen Zweikampf verlor und den Weg Richtung VfB-Tor öffnete. Später steigerte er sich allerdings und erzielte mit einem Kopfballtreffer das 2:2. "Ich wusste, dass er auch einen guten Achter spielen kann, dass er eine gewisse Zielstrebigkeit mitbringen kann, mit Tiefgang und Spielwitz", sagt Matarazzo zufrieden, der mit Führich sowie Hiroki Ito und Borna Sosa ein starkes Trio zusammengeführt hat. "Die linke Seite mit diesem Dreiergespann kann extrem gefährlich sein."

Anfang der Woche beklagte der beim 1. FC Köln und Borussia Dortmund ausgebildete Jungprofi Magen-Darm-Probleme. Doch schon gestern stieg er in eine individuelle Einheit und heute ins Mannschaftstraining ein. Er will die Gunst der Stunde nutzen, nachdem er sich einen Spieltag zuvor noch am liebsten eingegraben hätte. Aus drei Metern Entfernung traf Führich bei der 1:2-Niederlage in Hoffenheim freistehend den Pfosten - statt das leere Tor. "Das war sehr bitter", sagt der 24-Jährige. "Aber ich versuche mich von sowas abzulenken." Dies gelang ihm gegen Mönchengladbach. "So eine Leistung sollten wir jede Woche bringen. Aber manchmal klappt es besser, manchmal schlechter."

Schwere Zeiten hat auch Mo Sankoh erlebt. Am ersten Spieltag zog sich der 18-Jährige vier Minuten nach seiner Einwechslung beim 5:1 gegen Fürth eine schwere Knieverletzung zu. Seine Karriere schien schon bedroht. Jetzt meldet er sich zurück. "Alles ist bis jetzt gut verlaufen", sagt Matarazzo. "Mo könnte nach seiner langen Leidenszeit nächste Woche ins Teiltraining einsteigen und vielleicht in drei, vier Wochen ins Mannschaftstraining integriert werden." Bisher schien Sankoh die komplette Saison zu verpassen.