Gute Nachrichten vom DFB-Training

Die deutsche Nationalmannschaft kann gegen Spanien personell voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Das Überraschendste auf dem Trainingsplatz war Robert Andrichs neue Frisur.

Nächste Haarfarbe: Robert Andrich trainierte am Donnerstag mit pinkem Haupt, hier an der Seite von Pascal Groß und Toni Kroos. picture alliance/dpa

Womöglich war es das letzte Abschlusstraining für die deutsche Nationalmannschaft bei dieser EM, aber daran wollte am Donnerstag selbstredend niemand denken: Nach der Besprechung und der Aktivierung am Vormittag kamen die Schützlinge von Bundestrainer Julian Nagelsmann um 11 Uhr am "Home Ground" in Herzogenaurach zur letzten Einheit vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien am Freitag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) zusammen.

Die gute Nachricht: Alle 26 Spieler konnten dabei sein, also auch Emre Can, der zuletzt leicht angeschlagen war. Der Dortmunder, der es nach Aleksandar Pavlovics Absage nachträglich noch ins Aufgebot geschafft hatte, steht schon bei drei Joker-Einsätzen (ein Tor) und könnte auch gegen Spanien wieder gefragt sein.

Am auffälligsten agierte beim Training Robert Andrich in den ersten 15 Minuten, die wie immer für die Medienvertreter zugänglich waren: Der Sechser-Partner von Toni Kroos tauchte schon wieder mit einer neuen Haarfarbe auf - er trägt nun Pink statt Platinblond, auch wenn Deutschland am Freitag in Stuttgart die weißen Heimtrikots tragen wird. Als sie im zweiten Gruppenspiel an selber Stelle gegen Ungarn mit 2:0 gewann, war die DFB-Auswahl in ihren pinken Auswärtsjerseys aufgelaufen.

Nagelsmanns offene Personalfragen

Am Nachmittag macht sich der DFB-Tross dann nach Stuttgart auf. Nachdem das Team vor dem EM-Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) in Dortmund noch den Flieger genommen hatte, geht es diesmal mit dem Bus ins Teamhotel Mövenpick Airport. Nach der Ankunft bestreiten Nagelsmann und Kapitän Ilkay Gündogan um 17.45 Uhr in der Stuttgarter Arena die Abschluss-Pressekonferenz.

Dann gibt der Bundestrainer womöglich auch Einblicke in seine Personalplanungen. Offen ist allen voran, ob erneut Leroy Sané den Vorzug vor Florian Wirtz erhält und David Raum erneut für Maximilian Mittelstädt links hinten beginnen darf. Jonathan Tah wird nach abgesessener Gelbsperre im Abwehrzentrum zurückerwartet. Für ihn müsste Nico Schlotterbeck zurück auf die Bank.