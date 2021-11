Gute Nachrichten für Hoeneß

Im Vergleich zur Länderspielpause im Oktober findet Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel gegen Leipzig deutlich bessere Rahmenbedingungen vor.

Nur Christoph Baumgartner bereitet noch Sorgen. Der Österreicher hatte bei der Nationalmannschaft über muskuläre Probleme im Oberschenkel geklagt und die Länderspiele gegen Israel und die Republik Moldau verpasst. Auch am Mittwoch arbeitete der 22-Jährige noch individuell und nicht auf dem Platz. Demnach dürfte es sehr eng werden für einen Einsatz am Samstag gegen RB.

Ansonsten aber kann Cheftrainer Sebastian Hoeneß seine Mannschaft unter deutlich besseren Bedingungen auf die nächste Aufgabe in der Bundesliga vorbereiten als noch in der Länderspielpause davor. Damals waren viele Spieler deutlich später zum Verein zurückgekehrt, und die TSG hatte gegen den 1. FC Köln bereits am Freitagabend spielen müssen. Noch am Tag zuvor war etwa Chris Richards mit den USA im Einsatz gewesen und erst auf den letzten Drücker zurückgekehrt.

Einige Erfolgserlebnisse

Diesmal hatten alle 16 Nationalspieler spätestens am Dienstag ihren Auftrag für ihre Länder abgeschlossen, bis auf Kevin Akpoguma und Richards waren am Mittwoch schon alle wieder bei der TSG. Dem Vernehmen nach alle wohlbehalten und einige durchaus mit Erfolgserlebnissen im Gepäck. So konnte sich etwa Andrej Kramaric mit Vizeweltmeister Kroatien direkt für die WM im kommenden Jahr in Katar qualifizieren. Auch Richards ist nach einem 2:0 gegen Mexiko und dem 1:1 auf Jamaika der WM einen deutlichen Schritt näher. Die Österreicher um Baumgartner, Florian Grillitsch und Stefan Posch beendeten die Qualifikation mit einem 4:1-Sieg über die Republik Moldau nur auf Rang 4 der Gruppe F, waren aber zuvor schon über die Nations League für die Play-offs qualifiziert.

Und auch Torhütertrainer Michael Rechner, der zuletzt in dieser Funktion das Trainerteam um den neuen Chefcoach der Türkei, Stefan Kuntz, unterstützte, konnte dazu beitragen, dass die Türken ebenfalls die Play-offs erreichten. Sehr zum Verdruss von Harvard Nordtveit, dessen WM-Träume mit Norwegen dadurch endgültig geplatzt sind.

Ab Donnerstag, wenn auch Akpoguma und Richards eingetroffen sind, kann Hoeneß mit (bis auf die Langzeitverletzten) vollzähliger Belegschaft das Leipzig-Spiel vorbereiten. Auch Dennis Geiger, der zuletzt wegen einer Entzündung am Fuß ausgefallen war, ist wieder voll belastbar.