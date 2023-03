Gute Nachricht für VfB Lübeck: HSV verzichtet auf Drittliga-Bewerbung

Vor dem 27. Spieltag verkündete der Hamburger SV, dass er keine Drittliga-Bewerbung für seine zweite Mannschaft einreichen wird. Den an diesem Wochenende spielfreien VfB Lübeck wird diese Nachricht äußerst freuen. Der Aufstieg dürfte der Pfeiffer-Truppe sportlich damit nicht mehr zu entreißen sein.

Vergangene Woche hatte der Hamburger SV II die große Chance, Boden auf die Spitze gutzumachen, allerdings ließ die Mannschaft von Pit Reimers selbst gegen den abstiegsbedrohten Bremer SV Federn. Dies tut im Rennen um die 3. Liga allerdings nichts mehr zur Sache, weil der HSV auf die Einreichung der erforderlichen Bewerbungsunterlagen verzichtet. Finanziell, infrastrukturell und auch sportlich sei ein Aufstieg zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll, so die Begründung der Hamburger. Beim VfB Lübeck, der an diesem Spieltag spielfrei ist, dürften nach dieser Nachricht am Wochenende die ersten Sektkorken knallen. Denn auf sportlichem Weg ist der Pfeiffer-Truppe der Aufstieg somit kaum mehr zu entreißen. Der Vorsprung auf den Tabellendritten Hannover 96 II, den kommenden Hamburger Gegner, beträgt bereits 13 Zähler.

Angesichts von sieben Punkten Rückstand zählt für den HSV bei Hannover 96 nur ein Sieg, wenn man Lübeck zumindest noch die Meisterschaft streitig machen will. Bei den Gastgebern lief in den vergangenen Wochen nicht alles rund. Nach nur vier Zählern aus vier Spielen verabschiedeten sich die Hannoveraner wie bereits angerissen aus dem Titel- und Aufstiegsrennen.

Neben dem Spitzenspiel stehen am Samstag noch zwei weitere Partien an. Der formstarke TSV Havelse, der sich mittlerweile ein deutliches Polster auf die Gefahrenzone erarbeitet hat, trifft auswärts auf den 1. FC Phönix Lübeck. Letzterer muss nach den jüngsten Ergebnissen aufpassen, nicht noch in den Abstiegssumpf zu geraten. Zudem kommt es zur Partie zwischen Werder Bremen II und dem SC Weiche Flensburg. Beide haben einen ordentlichen Vorsprung auf die Abstiegsränge, darauf ausruhen können sich beide freilich aber noch nicht.

Viel Abstiegskampf am Sonntag

Der Sonntag steht mit seinen sechs Partien ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. Besonders das Kellerduell zwischen dem FC St. Pauli II und dem BSV Rehden dürfte bei vielen Beobachtern Aufmerksamkeit erwecken. Während die Schwarz-Weißen nach der erneuten Absage am Mittwochabend immer noch nicht wissen, wo sie denn überhaupt stehen, sieht man sich bei den Kiez-Kickern auf einem guten Weg. "Seit dem Neustart nach Weihnachten herrscht bei uns eine andere Stimmung. Wir sind als Team enger zusammengerückt", erklärt Trainer Elard Ostermann den Aufschwung St. Paulis, der dem Zweitliga-Nachwuchs zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen aufs Konto spülte.

Ähnlich wichtig ist für den Bremer SV das bevorstehende Heimspiel gegen die Kickers Emden. Am Panzenberg dürften drei Punkte im Abstiegskampf gegen das abgeschlagene Schlusslicht fest eingeplant sein. Allerdings, und das dürfte der Mannschaft von Torsten Gütschow Warnung genug sein, ging das Hinspiel mit 0:3 in Emden deutlich verloren.

Indessen mündete die Talfahrt des VfV 06 Hildesheim am vergangenen Wochenende mit dem Fall auf den vorletzten Tabellenplatz. Die Alarmglocken schrillen also derzeit an der Hildesheimer Pottkuhle. Trainer Markus Unger steht dennoch (noch) nicht zur Disposition. Unger, der einen Vertrag bis zum Sommer 2024 besitzt, zu entlassen, wäre eine nicht ganz billige Angelegenheit für den Regionalligisten. Moritz Göttel springt stellvertretend für das gesamte Team dem Trainer zur Seite: "Wir müssen uns alle hinterfragen. Die Mannschaft, der Trainer, der Verein." Jeder müsse jetzt alles dafür tun, dass man Platz 13 erreiche. "Das entspricht unserem Leistungsniveau. Leider bringen wir uns durch individuelle Fehler immer wieder um unseren Lohn. Das müssen wir abstellen", so der Torjäger, der richtig "Lust auf Abstiegskampf" hat. "Ich glaube, dass der Absturz ein Weckruf zur richtigen Zeit war. Wir kommen da unten raus", verspricht der 30-Jährige. Jetzt müssen er und seine Kollegen nur anfangen, über 90 Minuten konstant gute Leistungen auf den Platz zu bringen. Am besten aus VfV-Sicht schon am Sonntag, wenn Eintracht Norderstedt im Friedrich-Ebert-Stadion gastiert.

Zittern ist auch für Delmenhorst, Lohne und Kiel II weiter angesagt. Das Trio würde (Drittliga-)Stand zwar jetzt die Regionalliga halten, doch bis Saisonende kann sich freilich noch vieles ändern. Atlas hat am Sonntag auswärts mit der SV Drochtersen/Assel ein dickes Brett zu bohren, während BWL (gegen Teutonia Ottensen) und die Holstein-Reserve (gegen den SSV Jeddeloh II) jeweils zuhause um Zählbares im Abstiegskampf ringen.