Gute Laune auf dem stillen Örtchen

Mitten in der Nacht hört kicker-Reporter Jörg Wolfrum im internationalen Medienzentrum plötzlich eine Party: Trotz der Niederlage der Black Stars lassen sich die Ghanaer Abel und Deni nicht die Stimmung nehmen.

Auch mitten in der Nacht ist noch einiges los: Das Medienzentrum in Katar. AFP via Getty Images

Feier? Nachts um 2 Uhr? Auf der Toilette im Main Media Center, dem MMC? Jedenfalls dringt beste Stimmung nach außen, Gelächter, ein wenig Gesang. Also: Tür auf und - dann ist überraschenderweise doch keine Disco im Gang. Abel und Kollege Deni sind einfach nur bester Laune, während sie tun, was man als Reinigungskraft eben so tut auf Toiletten.

Man darf dennoch bleiben, schnell ist man kurz darauf im Gespräch, es ist ja nichts los um diese Uhrzeit, der Druck ist mittlerweile auch weg - und dann geht es um Fußball, natürlich. Der Reporter aus Deutschland, da wird Ilkay Gündogan gelobt und zugleich bedauert. Der Arme wäre besser mit Manchester City zur WM gereist, die Siegchancen dann vermutlich größer, WM-Titel inklusive. Und schon wieder wird gelacht, was soll man sonst auch tun? Wer recht hat, hat recht. Ach ja, die Idee, kurzfristig Toni Kroos einfliegen zu lassen, haben Abel und Deni auch noch.

Ein Chor schallt durchs Medienzentrum

Woher sie denn kommen? Aus Ghana, und dann rollen sie die Augen, aber nicht, weil sie ihr Heimatland nicht etwa liebten, sondern weil Ghana zwei, drei Stunden zuvor gegen Portugal verloren hat. Und trotz des Labyrinths MMC ist auch zu Abel und Deni längst der Satz von Ghanas Coach Otto Addo vorgedrungen.

kicker-Reporter Jörg Wolfrum berichtet aus Katar.

Der hatte Superstar Cristiano Ronaldo zwar zu dessen Rekord gratuliert, dank des Elfmetertores nun an fünf Weltmeisterschaften getroffen zu haben. "Aber es war ein Geschenk", hatte Addo mit Blick auf einen umstrittenen Pfiff des Schiedsrichters gesagt - und Abel und Deni singen nun im Chor: "It was a present".

Ein Geschenk, das für Furore sorgt

Irgendwann kommen noch zwei Männer auf die Toilette, sie stimmen nicht in den Chor ein, aber es wird deutlich, dass auch sie schon lange nicht mehr so eine kurzweile Auszeit erlebt haben. Dann ist man wieder zu dritt und geht die Favoriten durch, oder die, die keine mehr sind, Ghana indes könne es ja immer noch schaffen, hoffen Abel und Deni. Vielleicht gebe es gegen Südkorea und Uruguay auch mal ein Geschenk für die Black Stars. Nicht auszudenken, wie laut es dann auf dem stillen Örtchen zugehen dürfte.

In unserer WM-Kolumne "Mein Tag in Katar" berichten unsere sieben Reporter vor Ort abwechselnd über ihre persönlichen WM-Erlebnisse abseits des Fußballplatzes - über Sportliches und Unsportliches, Kurioses und Kritisches.