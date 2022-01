"Gute Flanke": Fortuna bindet Defensivmann Gavory bis 2025

Fortuna Düsseldorf hat am Mittwoch einen Winter-Neuzugang präsentiert. Der Franzose Nicolas Gavory kommt von Standard Lüttich.

Der 26-jährige Abwehrspieler unterschrieb einen Vertrag bei der Fortuna, der eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2025 ausweist. Der Franzose bekommt das Trikot mit der Nummer 34, wie F95 am Mittwochabend mitteilte.

Gavory stammt aus der Jugend der AJ Auxerre und spielte zwischen der U 16 und der U 19 insgesamt vier Mal für französische U-Nationalmannschaften. In seiner Profi-Laufbahn lief er neben Auxerre auch für AS Beziers und Clermont Foot 63 auf.

2018 ging es weiter in die Eredivisie zum FC Utrecht, ein Jahr später folgte der Schritt nach Lüttich. Für den belgischen Traditionsverein lief der Linksfuß seitdem unter anderem in 71 Spielen in der Jupiler Pro League sowie in zwölf Europa-League-Partien auf.

Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs zeigte sich "froh, dass sich Nicolas für die Fortuna entschieden und mit einem Dreieinhalb-Jahres-Vertrag langfristig zu unserem Klub bekannt hat". Der Transfer sei das Resultat eines intensiven Scoutings über mehrere Jahre gewesen - "nun hat sich die Gelegenheit zur Zusammenarbeit ergeben". Trainer Christian Preußer freut sich darüber, dass der Neue dem Kader "eine größere Flexibilität" verleiht - als dynamischer Akteur auf der linken Außenbahn oder als Linksverteidiger in einer Dreierkette. Auch seien die Flanken und Standards des Franzosen nicht zu verachten.

Gavory selbst ist nach sehr positiven ersten Eindrücken" glücklich, "bei diesem großen deutschen Klub unterschrieben zu haben". Die Fortuna sei mit ihrem aktuellen Tabellenplatz nicht zufrieden - "und ich will mithelfen, ihn zu verbessern".