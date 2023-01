"Gute Dynamik mit und gegen den Ball": Fürth holt Petkov vom FCA

Wie der kicker vorab berichtete holt die SpVgg Greuther Fürth Lukas Petkov auf Leihbasis aus Augsburg.

Der 22-jährige Flügelspieler hatte gerade eben erst seinen Vertrag beim Bundesligisten bis 2026 verlängert, braucht aber nach Ansicht der Augsburger Verantwortlichen mehr Spielpraxis. Weil der FCA in diesem Wintertransferfenster üppig auf Shopping-Tour ging, scheint für Petkov die Chance auf ausreichend Eisatzminuten eher gering. Folglich ging die Tür nach Fürth auf.

In den restlichen Zweitliga-Spielen soll Petkov der Mannschaft von Fürths Trainer Alexander Zorniger mehr Dynamik in der Offensive verleihen. "Lukas ist ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, der auch weiter vorne eingesetzt werden kann", beschreibt Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi die Planspiele der Mittelfranken.

Zorniger sieht bei Petkov die Anlagen, die er für sein aktives Pressingspiel benötigt. "Lukas hat eine gute Dynamik mit und gegen den Ball, die gut zu unserer Spielweise passt. Wir werden ihn ab heute auf und neben dem Platz in unsere Mannschaft integrieren, damit er uns schnell weiterhelfen kann."

Rückennummer 16

Petkov absolvierte am Montagabend den erforderlichen Medizincheck, am Dienstagvormittag wurden die letzten Formalitäten zwischen Fürth, Augsburg und Petkov abgeschlossen, sodass der jüngste SpVgg-Neuzugang bereits am Vormittagstraining teilnehmen kann. "Ich möchte regelmäßig spielen und ich glaube, hier in Fürth bietet sich jungen Spielern diese Chance", so Petkov, der in Fürth mit der Rückennummer 16 auflaufen wird.