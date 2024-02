"Gute Dinge gezeigt": Schalke befördert Talent Becker zum Profi

Erst Assan Ouedraogo, nun Vitalie Becker: Schalke 04 hat erneut ein Top-Talent aus der eigenen Knappenschmiede zum Profi befördert.

Wie der Zweitligist am Donnerstagvormittag mitteilte, hat der 18-Jährige einen ab diesem Sommer gültigen Profivertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. Über weitere Vertragsinhalte wurde wie üblich bei S04 Stillschweigen vereinbart.

Becker wurde in Bottrop wenige Kilometer westlich von Gelsenkirchen geboren und wechselte bereits im Jahr 2013 in die Nachwuchsakademie von Schalke 04. "Vitalie hat seit der U 9 alle Nachwuchsteams der Knappenschmiede durchlaufen, hart gearbeitet und sich kontinuierlich weiterentwickelt", lobte Sportdirektro Marc Wilmots den Linksverteidiger. "Wir freuen uns sehr, mit Vitalie einen talentierten Jungen aus der Region langfristig an uns zu binden und ab Sommer dauerhaft bei den Profis begrüßen zu dürfen."

Er ist ein junger Spieler, der heiß darauf ist, sich auf Schalke durchzusetzen. Karel Geraerts

In der aktuellen Saison spielt Becker für die U 19 Schalkes in der Junioren-Bundesliga und ist unter Trainer Norbert Elgert Stammspieler. In 16 Partien gelang ihm ein Tor. Unter Trainer Karel Geraerts durfte er aber auch schon bei den Profis reinschnuppern. Zu einer Nominierung für den Spieltagskader reichte es für ihn zwar noch nicht, doch im November 2023 feierte er sein Debüt im Herrenbereich in einem Testspiel, auch ins Wintertrainingslager Schalkes ins portugiesische Albufeira durfte er mit.

"In den Testspielen und im Trainingslager hat Vitalie seine ersten Schritte mit dem Team gemacht und gute Dinge gezeigt", sagte Geraerts. "Er ist ein junger Spieler, der heiß darauf ist, sich auf Schalke durchzusetzen. Wir werden ihn dabei unterstützen und ihm die notwendige Zeit geben."

Becker auf den Spuren Ouedraogos

Schalke setzt damit bei der Kaderplanung für die Zukunft weiter auf den eigenen Nachwuchs. Erst vor dieser Saison wurde Assan Ouedraogo zu den Profis hochgezogen, bis zu seiner schweren Verletzung (Syndesmosriss) Mitte November 2023 wusste der 17-jährige Mittelfeldspieler zu überzeugen. Mit Ouedraogo verbindet Becker bereits einen Titel: Beide wurden gemeinsam in der Saison 2021/22 mit den Schalker B-Junioren Deutscher Meister.