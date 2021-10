Gute Chancen für das Startelfdebüt von Ingvartsen in Mainz

Vor einem Monat wechselte Marcus Ingvartsen von Union Berlin zu Mainz 05. Im Spiel gegen seinen Ex-Verein winkt dem 25-Jährigen nun der erste Startelfeinsatz.

"Die Chancen stehen ganz ordentlich", sagte Bo Svensson am Freitag in der Spieltagspressekonferenz. "Marcus hat eine gute Entwicklung genommen. Er hat in Hoffenheim ein Tor gemacht, gegen Freiburg und in Leverkusen positive Ansätze gezeigt. Er findet immer besser rein", so der FSV-Trainer.

Im Rennen um die beiden Plätze im 05-Angriff fällt derzeit mit Adam Szalai wegen einer Meniskus-OP ein Anwärter aus. Die Konkurrenten von Ingvartsen heißen Karim Onisiwo und Jonathan Burkardt.

Mainz noch ohne Hack und Niakhaté

Verzichten muss Svensson auch auf Abwehrspieler Alexander Hack, der sich in Quarantäne befindet. Die Tests auf COVID-19 seien auch nach einer Woche weiterhin positiv, "ansonsten geht es ihm den Umständen entsprechend gut", wie FSV-Sprecherin Silke Bannick erklärte. Moussa Niakhaté hat nach seiner strukturellen Muskelverletzung in dieser Woche Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. "Er macht gute Fortschritte", sagte Svensson. Dass der FSV-Kapitän schon gegen Union auf dem Platz steht, ist jedoch unwahrscheinlich.

In der Partie am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sind erstmals seit Corona-Ausbruch wieder Zuschauer zugelassen, die im Block weder Masken tragen, noch Abstand halten müssen. Allerdings sind dort nur Geimpfte und Genese zugelassen. Drei weitere Blöcke sind für Getestete geöffnet, dort werden die Sitzplätze schachbrettmusterartig belegt.

Die Zuschauer sind eine zusätzliche Motivation Bo Svensson

Nach bisher 13.500 Zuschauern sind nach der neuen Verordnung 25.000 Zuschauer zugelassen. Aufgrund der Umstellung können jedoch noch nicht alle Dauerkarteninhaber auf ihren angestammten Plätzen sitzen, das wird erst ab dem darauffolgenden Heimspiel möglich sein. Mainz 05 rechnet mit gut 15.500 Zuschauern gegen Berlin. "Wir erwarten ein Fußballerlebnis wie vor Corona", sagte die Klubsprecherin.

"Die Zuschauer sind eine zusätzliche Motivation. Wir haben schon in den Spielen davor gespürt, es ist Riesenunterschied zu den Spielen in der Rückrunde. Das haben wir dieses Jahr schon gegen Leipzig und in Bochum erlebt. Da haben die Fans eine große Rolle gespielt, einmal positiv, einmal negativ", so Svensson. Gegen Leipzig haben die Mainzer Heimfans den FSV zu einem 1:0-Erfolg gepusht, in Bochum waren die VfL-Anhänger maßgeblich am 2:0-Erfolg gegen die Rheinhessen beteiligt.