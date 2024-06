Gute Aussichten: So qualifiziert sich Österreich für das Achtelfinale

Mit drei Punkten nach zwei Spielen liegt Österreich auf Kurs Richtung Achtelfinale. Der kicker hat sich angesehen, wie der Einzug in die K.-o.-Runde gelingen kann. Und wie es danach weitergehen würde.

Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Frankreich sowie dem 3:1-Sieg gegen Polen hält die österreichische Nationalmannschaft in Gruppe D aktuell bei drei Zählern. Damit fehlt der ÖFB-Elf je ein Punkt auf Les Blues und die Niederlande, mit denen es Marcel Sabitzer und Co. am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) zu tun bekommen. Bereits jetzt ist klar, dass den Österreichern der dritte Platz nicht mehr zu nehmen ist. Bei entsprechenden Ergebnissen am letzten Spieltag könnte ihnen sogar noch der Sprung auf Rang eins gelingen.

Jedoch ist es rechnerisch auch noch möglich, dass Österreich den Einzug in die K.-o.-Runde verpasst. Dann nämlich, wenn Rot-Weiß-Rot hinter Frankreich sowie den Niederlanden bleibt und zusätzlich nicht zu den vier besten Dritten aus den sechs EM-Gruppen zählt. Vor dem letzten Spieltag ist dieses Szenario allerdings nicht sonderlich wahrscheinlich, da Österreich laut aktuellem Stand die fiktive Tabelle der Drittplatzierten mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 3:2 anführt.

Die konkreten Szenarien im Überblick

Das passiert, ...

... wenn Österreich gegen die Niederlande gewinnt: Bei einem Sieg am Dienstag würde sich die Rangnick-Elf definitiv für das Achtelfinale qualifizieren. Mit dann sechs Punkten würde Österreich die Elftal fix hinter sich lassen. Sollte Frankreich im Parallelspiel gegen Polen nicht gewinnen, würden die Österreicher die Gruppe sogar auf Rang eins abschließen.

... wenn Österreich gegen die Niederlande remisiert: Unabhängig vom Ausgang der Frankreich-Partie würde Österreich bei einem Unentschieden auf Rang drei landen. Mit vier Punkten und einem positiven Torverhältnis wäre der Aufstieg dennoch so gut wie fix. Mit Schottland (am letzten Spieltag gegen Ungarn), Albanien (gegen Spanien) und Tschechien (gegen die Türkei) halten drei aktuelle Gruppendritte bei nur einem Zähler. Neben Österreich hat nur noch die Slowakei drei Punkte auf dem Konto. Plus: Seit der Einführung des neuen Modus bei der EM 2016 schied noch kein drittplatziertes Team mit vier Punkten aus.

... wenn Österreich gegen die Niederlande verliert: Selbst bei einer Niederlage dürfen die österreichischen Fans noch auf den Aufstieg hoffen. Das zeigt auch ein Blick in die Vergangenheit, zog doch beispielsweise der spätere Europameister Portugal 2016 mit nur drei Punkten in die K.-o.-Phase ein. Wichtig wäre aus ÖFB-Sicht in diesem Fall, eine klare Pleite gegen die Niederlande zu vermeiden. Denn laut UEFA-Regularien werden zur Ermittlung der vier besten drittplatzierten Mannschaften folgende Kriterien in dieser Reihenfolge herangezogen:

1. Höhere Punktzahl

2. Bessere Tordifferenz

3. Größere Anzahl erzielter Tore

4. Größere Anzahl Siege

5. Geringere Gesamtzahl an Strafpunkten auf der Grundlage der in allen Gruppenspielen von Spielern und Mannschaftsoffiziellen erhaltenen Gelben und Roten Karten (Rote Karte = 3 Punkte, Gelbe Karte = 1 Punkt, Platzverweis nach zwei Gelben Karten in einem Spiel = 3 Punkte)

6. Position in der Schlussrangliste der EM-Qualifikation

In unserem Tabellenrechner könnt ihr sämtliche Szenarien durchspielen

Wie ginge es für Österreich im Falle des Aufstiegs weiter?

Auch das ist noch offen. Im Falle des Gruppensiegs träfe Österreich am 2. Juli in Leipzig auf den Zweiten aus Pool F (aktuell die Türkei). Als Gruppenzweiter bekäme es die Rangnick-Elf am 1. Juli in Düsseldorf mit dem Zweiten aus Gruppe E (aktuell Belgien) zu tun.

Etwas komplizierter wäre die Angelegenheit, sollte Österreich als Dritter weiterkommen. Der Achtelfinalgegner hinge dann davon ab, aus welchen Gruppen die vier besten Gruppendritten stammen. Die UEFA hat eine Tabelle mit allen 15 Konstellationen erarbeitet. Grundsätzlich treffen der Sieger der Gruppe B (gegen den Dritten aus A, D, E oder F), der Sieger der Gruppe C (gegen den Dritten aus D, E oder F), der Sieger der Gruppe E (gegen den Dritten aus A, B, C oder D) und der Sieger der Gruppe F (gegen den Dritten aus A, B oder C) in der Runde der letzten 16 auf einen Gruppendritten.

Für Österreich könnte es in diesem Fall Stand jetzt also gegen Spanien (bereits fixer Sieger der Gruppe B), England (aktueller Tabellenführer der Gruppe C) oder Rumänien (aktueller Tabellenführer der Gruppe E) gehen.

Die möglichen Achtelfinalspiele im Überblick