"Gut fürs Gefühl": F95 freut der "Entwicklungsprozess"

Fortuna Düsseldorf hat eine persönliche Bestmarke in der 2. Liga aufgestellt und Trainer Daniel Thioune zeitgleich beschenkt. Die Beteiligten hoben nach dem gelungenem Saisonauftakt das Team hervor.

Im 17. Anlauf hat es Düsseldorf endlich geschafft: Die Fortunen haben dank des 2:1-Sieges über den SC Paderborn erstmals in ihrer Zweitliga-Historie sechs Punkte nach zwei Spielen eingefahren. Das Spiel gegen die Ostwestfalen hätte jedoch nicht zwingend mit einem Dreier für F95 enden müssen.

"Vom ersten Moment an hätte es 0:1 stehen können", wird Coach Daniel Thioune zu Recht auf der Website seines Vereins zitiert, Sirlord Conteh hatte nach wenigen Sekunden die Führung auf dem Fuß. Es kam aber anders: "Wir haben es mit unserer ersten Chance besser gemacht", so Thioune über das Führungstor von Dawid Kownacki. Der Trainer fügte an: "Wir haben nicht immer die besten Lösungen gefunden, aber bravourös verteidigt und unsere wenigen Momente sehr gut ausgespielt."

Die Einheit steht im Vordergrund

Aufgrund dessen habe sein Team Thioune "sehr stolz gemacht". Mehr Gründe lieferten die Spieler selbst. Zufrieden meinten sie, beispielsweise Tim Oberdorf, es "als Team super gemacht" zu haben. Felix Klaus lobte das Spiel gegen den Ball gegen einen für ihn (offensiv-)starken Gegner. "Wir mussten alles reinwerfen, das haben wir alle gemeinsam gemacht."

Natürlich gibt es bei den Rheinländern auch noch Besserungsbedarf, "aber im Moment setzen wir die Dinge super um. Es war ein gutes erstes Heimspiel", so Oberdorf. In dieselbe Kerbe schlug auch Kapitän Andre Hoffmann ein und fand nicht nur das Gefühl des Sieges gut, sondern "auch die Art und Weise". Diese freue neben Coach Thioune auch ihn sehr, schließlich sei "Paderborn mit dem Ball oberstes Regal in dieser Liga, sie spielen sehr variabel und haben uns immer wieder vor Probleme gestellt".

Es war ein 50:50-Spiel, das im letzten Jahr vielleicht 2:2 ausgegangen wäre. Jetzt konnten wir die drei Punkte hierbehalten. Andre Hoffmann

Düsseldorf blieb aber in der eher durchwachsenen zweiten Hälfte mit dem 2:1 im Rücken stabil in der Defensive. Dies führte zu einer der größten Freuden beim Team: "Es war ein 50:50-Spiel, das im letzten Jahr vielleicht 2:2 ausgegangen wäre. Jetzt konnten wir die drei Punkte hierbehalten. Dass wir mit Führungen besser umgehen können, belegt unseren Entwicklungsprozess", so Hoffmann. Bei "Sky" brachte es Siegtorschütze Rouwen Hennings auf den Punkt: "In der letzten Saison ist uns immer noch einer reingerutscht, letzte Woche ist das nicht passiert, heute auch nicht. Das ist gut fürs Gefühl."

Thioune blickt nach vorne und mahnt

Coach Thioune dürfte ebenfalls gute Laune haben. Der seit Donnerstag 48-Jährige erhielt einen Tag nach seinem Geburtstag mit dem Erfolg ein nachträgliches Geschenk seines Teams. Mit diesem hat er in 15 Partien übrigens nur einmal verloren - zu Hause noch nie. Trotz des Dreiers gegen 'Angstgegner Paderborn' (nur eines der vorherigen acht Spiele ging an die Fortuna) mahnte Thioune: "Wichtig sind die sechs Punkte zum Saisonstart, das ist geglückt. Aber vieles ist noch ausbaufähig."