Gut-Behrami siegt - Aicher und Weidle abgeschlagen

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami hat den zweiten Super G der Frauen in Zauchensee gewonnen. Kira Weidle und Emma Aicher enttäuschten und landeten weit abgeschlagen außerhalb der Punkteränge.

Lara Gut-Behrami gewann den Super G in Zauchensee. APA/EXPA/AFP via Getty Images

Einen Tag nach ihrem respektablen fünften Platz bei der Abfahrt in Zauchensee musste Weidel am Sonntag an gleicher Stelle einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Im Super G landete sich mit großem Rückstand nur auf dem 40. Rang und damit weit abgeschlagen außerhalb der Punkteränge.

Es gewann die Schweizerin Lara Gut-Behrami in 1:14,95 Minuten. Die aktuelle Olympiasiegerin und Weltmeisterin in dieser Disziplin verwies die beiden Österreicherinnen Cornelia Hütter (+ 0:25 Sekunden) und Mirjam Puchner (+ 0:26) auf die weiteren Ränge. Es war ein sehr enges Rennen, die Zehnte, die US-Amerikanerin Lauren Macuga war lediglich 0,58 Sekunden langsamer als Gut-Behrami.

Zeiten, von denen die deutschen Starterinnen nur träumen konnten. Denn neben Weide enttäuschte auch Aicher, die mit einem Rückstand von 1:80 Minuten nur einen Rang vor Weidle ins Ziel kam. Katrin Hirtl-Stanggassinger wurde 45. (+ 2:67).

Weidle zeigte sich nach dem Rennen enttäuscht. Schrammte sie am Samstag nur um ganze 0:12 Sekunden am Podium vorbei, fuhr sie am Sonntag der Weltspitze um Meilen hinterher. Sie "habe schon während dem Fahren vor allem im unteren Teil gemerkt, dass es nicht so das Wahre ist", bekannte sie im ZDF.

Das Super-G-Ergebnis von Zauchensee im Überblick