Gut-Behrami rast zum Heimsieg - Weidle "verkrampft"

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami holte in Crans Montana nicht nur den Heimsieg, sondern enteilte auch der verletzten Mikaela Shiffrin im Gesamtklassement. Kira Weidle blieb einmal mehr hinter den Erwartungen.

Lara Gut-Behrami hat ihre Topform erneut bestätigt und den vierten Weltcup-Sieg in Serie gefeiert. Die 32-Jährige gewann am Freitag die erste von zwei Abfahrten in Crans Montana. Den zweiten Rang teilten sich ihre Teamkollegin Jasmine Flury und die zeitgleiche Österreicherin Cornelia Hütter.

Gut-Behrami baute ihre Führung im Gesamtweltcup damit weiter aus. In Abwesenheit der nach wie vor verletzten US-Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin hatte sie zuletzt bereits den Super-G in Cortina d'Ampezzo sowie die Riesenslaloms am Kronplatz und in Soldeu gewonnen. 2016 hatte sich Gut-Behrami schon einmal die große Kristallkugel der Saisonbesten gesichert.

DSV enttäuscht

Die deutsche Hoffnungsträgerin Kira Weidle kassierte bei dem Rennen in der Schweiz indes den nächsten Dämpfer. Die WM-Zweite von 2021 lag im Ziel 1,41 Sekunden hinter Gut-Behrami und damit nur auf Platz 22. Für die Starnbergerin ist es bislang ein weitgehend enttäuschender Winter. Erst viermal schaffte sie es in die Top Ten.

"Ich bin nicht gut und nicht befreit Ski gefahren. Ich weiß grundsätzlich, worauf es ankommt. Es scheitert aber an Umsetzung und Lockerheit. Wenn man verkrampft schon am Start steht, geht es nicht", sagte Weidle im ZDF selbstkritisch. Sie müsse jetzt "die Ruhe bewahren, auch wenn es schwierig ist", ergänzte die Vize-Weltmeisterin von 2021. Man dürfe "nicht länger über heute und die bisherige Saison nachdenken, das bringt einfach nichts".

Teamkollegin Emma Aicher (+1,45 Sekunden) landete auf der leicht verkürzten Strecke am Freitag direkt hinter Weidle auf Rang 23, Katrin Hirtl-Stanggaßinger (+2,80) belegte Platz 44. Am Samstag (10.30 Uhr) steht in Crans Montana noch eine weitere Abfahrt an.

