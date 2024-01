Gurken, Monchi und ein Chartbreaker: Fakten zum FC Sevilla

WM 1982

...denn das Stadion war 1982 eine von 17 Spielstätten, in denen die WM ausgetragen wurde. Es fanden zwei Spiele dort statt, eines davon ging in die Geschichte ein - mit deutscher Beteiligung. Im Halbfinale trafen sich Deutschland und Frankreich, wobei die Equipe Tricolore in der Verlängerung bereits 3:1 führte. Die Deutschen aber kamen noch zum 3:3 und gewannen im Elfmeterschießen 5:4. Das Finale von Madrid ging dann allerdings gegen Italien mit 1:3 verloren. picture alliance