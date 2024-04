Gunners und Reds dominieren Premier-League-TOTS - ManCity nur mit Trio

Virgil van Dijk - IV - FC Liverpool - 97 GES

Gemeinsam mit Haaland steht Virgil van Dijk an der Rating-Spitze des Premier-League-TOTS in FC 24. Der robuste Niederländer erinnert mit vielen Auftritten der laufenden Saison an das Jahr 2019 - als ihm nur wenige Stimmen zum Gewinn des Ballon d'Or fehlten. kicker eSport/EA SPORTS