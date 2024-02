Gundelfingen: Rudolph übernimmt im Sommer für Heger

Stefan Heger, der in der Winterpause als Spielertrainer beim FC Gundelfingen eingesprungen ist, wird den Verein nach der Saison verlassen. Sein Nachfolger kommt aus der Landeliga.

"Ich habe den Sportlichen Leiter Stefan Kerle darüber frühzeitig informiert und bereits im Dezember einen fünfwöchigen Sommerurlaub gebucht. Das war es dann mit der höherklassigen aktiven Laufbahn. Ich wollte immer aufhören, solange ich mich auf dem Platz nicht lächerlich mache", wird der 32-jährige Stefan Heger auf der Homepage des FC Gundelfingen zitiert. Ob er überhaupt noch einmal gegen den Ball tritt, lässt der frühere Regionalliga-Kicker des FC Memmingen offen. Eine Trainerlaufbahn im Anschluss an seine Auszeit hingegen hält er für sehr wahrscheinlich.

Allerdings zunächst nicht in Gundelfingen, denn dort steht ein Nachfolger schon parat. Neuer Cheftrainer wird der 35-jährige Thomas Rudolph, der aktuell noch beim Landesligisten TSV Schwabmünchen als Spielertrainer in der Verantwortung ist. In Gundelfingen ist der Inhaber der B+-Lizenz aber ab Sommer nur noch als Trainer eingeplant.

Gemeinsame Trainerausbildung

Sein Co-Trainer wird Simon Schröttle (31), der aktuell noch Spielertrainer beim Landesligisten FC Ehekirchen ist und auch beim FCG aktiv ins Geschehen eingreifen soll. Die beiden kennen sich nicht nur aus direkten Duellen auf dem Feld, sondern auch aus der Trainerausbildung, wo sie sich sogar ein Zimmer teilten. "Dass es nun zu einer direkten Zusammenarbeit kommt, das war so nicht geplant und hat sich zufällig ergeben", erklärt der künftige Chefcoach Rudolph.

"Ich bin sehr froh, dass uns Rudolph und Schröttle die Zusage für die Saison 2024/25 gegeben haben", so der Sportliche Leiter des FCG, Stefan Kerle. Nach den Turbulenzen der vergangenen Monate - Mario Schmidt etwa war kurzfristig als designierter Trainer ausgefallen - soll nun auch wieder Kontinuität auf der Trainerbank einkehren. Derzeit rangiert der FCG in der Tabelle der Staffel Süd auf Rang elf.