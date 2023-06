Gummersbachs Sigurdsson zum Trainer der Saison gewählt

Gudjon Valur Sigurdsson vom VfL Gummersbach ist HBL-Trainer des Jahres. Der 43-jährige Isländer setzte sich in der Abstimmung der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie der Trainer durch.

Sigurdsson hat den Traditionsklub aus dem Oberbergischen Land als Aufsteiger aktuell auf den zehnten Platz geführt. Am Donnerstag gewann der VfL sein Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen mit 35:32 (16:15). Mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Absteiger TSV GWD Minden kann es für die Gummersbacher in der Tabelle noch weiter nach oben gehen.

Sigurdsson, der erst in seinem dritten Trainerjahr steht, war in der vergangenen Saison bereits in der 2. Bundesliga als Trainer der Saison ausgezeichnet worden. "Aus meiner Sicht hat 'Goggi' die Wahl zum Trainer des Jahres absolut berechtigt und verdient gewonnen. Nach derselben Wahl in der vergangenen Saison in der zweiten Liga ist das natürlich die nächste Superlative, über die wir uns als Verein sehr freuen", sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler.

Der Bundesliga-Torschützenkönig von 2006 folgte als Trainer der Saison auf Bennet Wiegert, der mit Magdeburg in der Vorsaison die Meisterschaft geholt hatte. Sigurdssons Nachfolger als Zweitligatrainer der Saison ist Uwe Jungandreas vom Dessau-Roßlauer HV. Der Verein aus Sachsen-Anhalt war eigentlich mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gegangen, hatte stattdessen aber bis zuletzt um den Aufstieg mitgespielt.