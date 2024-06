Gummersbachs Linksaußen Miloš Vujovic erfolgreich operiert

Am vergangenen Sonntag bestritt der VfL Gummersbach das letzte Spiel der Saison. Gegen Frisch Auf Göppingen fuhr das Team noch einmal zwei Punkte ein. Mit dabei war auch Miloš Vujovic, der sich nach dem Saisonende nun einer Operation unterziehen musste.

Miloš Vujovic wurde an der Schulter operiert. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Nach dem Ende der Saison hat sich der Linksaußen des VfL Gummersbach Miloš Vujovic bei Mannschaftsarzt Dr. Jan Vonhoegen einem medizinischen Eingriff unterzogen. Das teilte der Bundesligist heute (5. Juni) in einer offiziellen Meldung mit.

Gegen Frisch Auf Göppingen hatte Vujovic noch am Sonntag drei Treffer erzielt, einen Tag nach dem letzten Spiel der Saison 2023/24 wurde der 30-Jährige dann an der Schulter operiert. Die Gelenklippe der Schulte sei repariert worden, so Gummersbach.

Mehrmonatige Ausfallzeit erwaret

Bereits im vergangenen September war die Schulter des 30-Jährigen im Training luxiert, wurde aber unmittelbar wieder eingerenkt. "Dadurch konnte er direkt am Folgetag wieder spielen und hat nichts verpasst", so Vonhoegen

"Miloš hat sich dann bis zum Saisonende durchgebissen und jetzt unmittelbar danach die Operation vorgenommen, um möglichst schnell wieder fit zu werden", erklärte der Teamarzt weiter. Der Verein rechnet mit einer Ausfallzeit von zwölf bis sechzehn Wochen.