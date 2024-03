Gummersbach unterliegt Magdeburg: Und die Trainer loben sich gegenseitig

Nach dem deutlichen 38:30-Sieg des SC Magdeburg beim VfL Gummersbach in der Handball Bundesliga haben Gudjon Valur Sigurdsson und Bennet Wiegert die jeweils andere Mannschaft gelobt. Das Spiel war über weite Strecken offen, in der Pause wurde Wiegert "ein bisschen lauter".

Beide Teams begannen vor 4132 Zuschauern nervös und produzierten zu Beginn viele unnötige Fehler und Fehlwürfe. Tore fielen im Anschluss zwar schneller, doch weiterhin konnte sich keine Mannschaft einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Magdeburg fand im Angriff zwar immer wieder Lösungen, doch in der Abwehr fehlte der Zugriff. Der SCM erarbeitete sich eine Führung, setzte sich zwischenzeitlich auf fünf Treffer ab - um dann zur Pause doch nur mit 17:14 vorn zu liegen.

Bennet Wiegert hatte dann Redebedarf. Lukas Mertens verriet am DYN-Mikrofon: "Er hat viel gesagt. Dass wir eigentlich schon mit vier, fünf Toren in die Halbzeit gehen müssen, und dann wurde er ein bisschen lauter, weil er mit der ganzen Sachen nicht so zufrieden war. Aber wir haben das umgesetzt und schnelle Bälle nach vorne geworfen. Die Würfe, die wir haben wollten, haben wir dann auch bekommen."

Die Partie blieb dennoch auch nach der Pause zuweilen hektisch. Magdeburg legte vor, Gummersbach hielt den Abstand eng. Magdeburg verteidigte jetzt allerdings besser und erhöhte nach und nach auf sechs Tore Vorsprung (29:23/47.). Der VfL gab sich nicht auf und verkürzte noch einmal, doch die Gäste entschieden die Partie wenige Minuten vor Schluss beim 34:27 endgültig. Der Endstand betrug 38:30.

"Top drei der Welt"

"Glückwunsch am Magdeburg zu zwei verdienten Punkten", sagte Gudjon Valur Sigurdsson nach dem Spiel, und lobte: "Es gibt Tage, an denen man überlegt, was man hätte besser machen können und wir haben natürlich auch Fehler gemacht. Aber es gibt auch Tage, an denen man sich den Gegner ansieht und anerkennt, dass er einfach zu den Top drei der Welt gehört. Magdeburg hat eine unfassbare Qualität und wenn man sieht, dass Magdeburg, nachdem sie vor zwei Tagen noch ein schweres Champions League-Spiel gegen Barcelona gewonnen haben, kaum im Angriff aufzuhalten sind, ist das unglaublich."

Weiter kündigte der Gummersbacher an: "Wir werden das ehrlich analysieren und schauen, was wir verbessern können. Magdeburg hat verdient gewonnen. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir am Ende der ersten Halbzeit den Siebenmeter reinwerfen und in der zweiten Halbzeit dann noch einmal rankommen, aber das hätte vermutlich auch nichts geändert. Ich bin nicht unzufrieden mit meiner Mannschaft. Wir hatten zu viele technische Fehler und Gegentore, aber mit dem Angriff bin ich recht zufrieden. Für uns geht’s jetzt mit der Vorbereitung für das schwere Auswärtsspiel beim Bergischen HC weiter."

"Das spricht schon für den SCM"

Sein Gegenüber Bennet Wiegert hatte ebenfalls Lob parat: "Ich denke, dass der 38:30-Endstand das Spiel nicht richtig widerspiegelt. Es war enger, als es die acht Tore aussagen. Zum Schluss hatten wir vermutlich mehr Wechselmöglichkeiten und auch mehr Kräfte als der VfL. Wer das Spiel bis zur 50. Minute beobachtet hat, konnte einen engen Fight um jeden Zentimeter sehen und ein Spiel mit vielen Siebenmetern."

Der Magdeburger schloss: "Wir sind nach unserem taffen Programm natürlich happy. Meine Jungs haben sich ein Kompliment verdient, 48 Stunden nach Champions League-Sieg gegen Barcelona gegen den VfL so ready zu sein. In die Halbzeitpause hätten wir mit zwei, drei Toren mehr gehen können, aber das ist eben auch die Qualität von Gummersbach, nie aufzugeben. Das machen sie fantastisch."

Auch Lukas Mertens war glücklich. Am DYN-Mikrofon sagte der Außen: "Wir haben uns in der Halbzeit sehr sehr viel vorgenommen, weil wir wussten, dass das hier sehr schwierig wird. Gummersbach ist eine Charaktermannschaft mit sehr viel Comeback-Qualitäten, und das wussten wir aus dem letzten Jahr auch." Weiter führte er aus: "Dass wir dann ab der 47. so einen Tempohandball und Charakter gezeigt haben, das spricht schon für den SCM."