Gummersbach spielt europäisch: Bundesliga erhält sechsten Startplatz

Mit dem VfL Gummersbach geht in der Saison 2024/25 ein sechster deutscher Klub international auf Reisen. Das bestätigte die EHF mittlerweile.

Der vergangene Sonntag war einer voller Emotionen für die SG Flensburg-Handewitt, die sich im Finale der European League gegen Ligakonkurrent Füchse Berlin durchsetzte (36:31). Doch auch der deutsche Handball jubelte insgeheim mit: Der Triumph der Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau hat direkte Auswirkungen auf die Seeding-Liste der European League in der Saison 2024/25.

Auf dieser EHF-Rangliste ist Deutschland nach Flensburgs großem Wurf wieder in der Pole Position. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Startplätze aus, die die Bundesliga-Vereine in European League und Champions League beanspruchen können.

Durch Rang eins in der Seeding-Liste hat die Bundesliga einen zusätzlichen fixen Champions-League-Startplatz. Neben Meister SC Magdeburg dürfen auch die Füchse Berlin um Welthandballer Mathias Gidsel in der Königsklasse an den Start gehen. In der European League sind vier statt der üblichen drei Vertreter aus der Bundesliga dabei.

Deutsche Austragungsorte beliebt

Ein Drittel der Bundesliga spielt damit in der neuen Saison europäisch. Der Bundesliga-Sechste Gummersbach, der jüngst in heimischer Halle Rekordmeister THW Kiel vorführte, darf wegen des Flensburger Triumphs ebenfalls in der European League um den Titel kämpfen. Zuletzt gewann der Traditionsklub aus dem Oberbergischen mit dem Europapokal der Pokalsieger im Jahr 2011 einen europäischen Wettbewerb.

Die deutsche Dominanz war bereits in dieser Saison beeindruckend: In der European League belegten drei deutsche Klubs die Plätze eins bis drei, in den beiden Halbfinals der Champions League stehen am nächsten Wochenende zwei deutsche Mannschaften - ein rein deutsches Finale zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel ist durchaus im Bereich des Möglichen.

Als Austragungsort ist Deutschland bei der EHF zudem überaus beliebt: Laut der Europäischen Handball Föderation soll das Final Four der European League, das erfolgreich Premiere in Hamburg hatte, auch im kommenden Jahr in der Hansestadt ausgetragen werden. Köln ist bis mindestens 2026 Austragungsort des Finalturniers der Königsklasse.