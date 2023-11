MT-Coach "gratuliert" VfL-Keeper: Melsungen unterliegt Gummersbach

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga im zweiten Sonntagsspiel ihre dritte Niederlage hinnehmen müssen. Die Nordhessen unterlagen dem heimstarken VfL Gummersbach mit 31:37 (19:20).

In der zum dritten Mal in Folge mit 4132 Zuschauern ausverkauften Schwalbe-Arena war der VfL von Sekunde eins an hochmotiviert, seine Heimpunkte neun und zehn einzufahren. Bei diesem Unterfangen störten besonders zwei Spieler, wie Gummersbachs Trainer Gudjon Valur Sigurdsson hinterher eingestand: "Wir hatten anfangs große Probleme mit Kristopans und Jonsson."

Eine Abwehrumstellung schränkte die Kreise des MT-Duos ein, Spielmacher Elvar Örn Jonsson war mit neun Toren bei 14 Würfen dennoch bester Werfer der Partie. In einer extrem torreichen Begegnung hielt der VfL aber Schritt und nahm sogar eine 20:19-Führung mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel war es VfL-Torhüter Tibor Ivanisevic (13 Paraden, Fangquote von 38 Prozent), der die Partie mehr und mehr auf die Seite der Hausherren zog.

Der Serbe war Garant dafür, dass Gummersbach seinen Vorsprung in der Folge kontinuierlich ausbauen konnte. Julian Köster und Giorgi Tskhovrebadze waren mit je sieben Treffern beste Werfer bei Gummersbach, auch MT-Rechtsaußen Timo Kastening machte sieben Tore (davon vier Siebenmeter).

Sigurdsson betreibt "Meckern auf hohem Niveau"

"Ich bin natürlich unglaublich zufrieden und glücklich, wie wir heute gespielt haben", gestand Sigurdsson nach Abpfiff: "In der zweiten Halbzeit hatten wir die eindeutig bessere Torhüterleistung. Das hat uns den Rücken freigehalten." Eine Meinung, die auch Gäste-Trainer Roberto Garcia Parrondo zu teilen schien. In seinem Schlussfazit erklärte der Spanier: "Ich möchte Tibor gratulieren, der einfach ein klasse Spiel gemacht hat. Unser Problem in der zweiten Halbzeit war, dass wir das Tor nicht getroffen haben. Ich bin sehr enttäuscht, weil wir nicht auf unser Level gekommen sind."

Das Haar in der Suppe fand auch Sigurdsson. "Ich hätte mir am Ende gewünscht, dass wir noch cleverer spielen, als Melsungen noch einmal herankam", so der Isländer, der selbst anmerkte: "Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Wir waren im Angriff sehr effektiv und haben über die zweite Welle viele Tore geworfen. Giorgi hat sein bestes Spiel für uns gemacht und Julian war ein guter Leader."

VfL Gummersbach - MT Melsungen 37:31 (20:19)

Tore für Gummersbach: Köster 7, Tskhovrebadze 7, Blohme 5, Vidarsson 5, Kodrin 3, Pregler 3, Milos Vujovic 3/2, Horzen 1, Ivanisevic 1, Mappes 1, Zeman 1

Tore für Melsungen: Jonsson 9, Kastening 7/4, Balenciaga Azcue 5, Kristopans 4, Sipos 3, Drosten 1, Martinovic 1/1, Moraes Ferreira 1

Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst)

Zuschauer: 4132 (ausverkauft)

Strafminuten: 8 / 8

Disqualifikation: Vidarsson (42.) / -