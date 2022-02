Gummersbach muss sich beugen - Erlangen zieht ins Final Four ein

Der HC Erlangen steht im Final Four um den DHB-Pokal. Im ersten Viertelfinale am Samstagabend besiegte die Mannschaft von Interimstrainer Raul Alonso den Zweitligisten VfL Gummersbach mit 29:27 und löste erstmals das Ticket für die Endrunde.

Erzielte sieben Tore und hatte damit großen Anteil an Erlangens Final-Four-Einzug: Simon Jeppsson. imago images

Auf den letzten Wurf kam es dann doch nicht an. Zwei Minuten vor dem Ende hatte es noch unentschieden gestanden, der Ausgang der Partie war vollkommen offen, ein Gummersbacher Sieg war ebenso denkbar wie ein Erlanger Erfolg, doch dann ging der HCE durch Simon Jeppsson in Führung, ehe Torwart Martin Ziemer auch noch einen Wurf parierte.

Nun stand es 28:27 für Erlangen, der Bundesligist hatte den Ball, und die Frage nach dem Sieger war beantwortet. Kurz darauf ertönte die Schlusssirene in der Gummersbacher Halle - der HC Erlangen hatte zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Eintrittskarte fürs Final Four um den DHB-Pokal gelöst.

Zur Pause waren es noch die Gummersbacher gewesen, die die besseren Karten auf der Hand hatten. Nach einer sehr guten ersten Hälfte hatte der Zweitligist 16:12 geführt, dann aber abgebaut und musste schlussendlich die Erlanger Klasse anerkennen.

Der Bundesligist drehte den Rückstand in eine Drei-Tore-Führung und spielte zwischenzeitlich ziemlich abgeklärt - dann kämpfte sich Gummersbach aber noch einmal heran und glich aus. Nun hätte das Pendel zu beiden Seiten ausschlagen können, am Ende jubelte Erlangen.

VfL Gummersbach - HC Erlangen 27:29 (16:12)

Torschützen des VfL Gummersbach: Raul Santos (6), Janko Bozovic (4/2), Lukas Blohme (3/2), Ellidi Vidarsson (2), Stepan Zeman (2), Fynn Herzig (2), Ole Pregler (2), Szymon Dzialakiewicz (1)

Torschützen des HC Erlangen: Simon Jeppsson (7), Christoph Steinert (5/2), Max Jaeger (4), Antonio Metzner (3), Johannes Sellin (3), Tim Zechel (2), Patrik Leban (1), Sebastian Firnhaber (1), Nico Büdel (1), Steffen Fäth (1)

Siebenmeter: 4/5 - 2/2

Zeitstrafen: 8/8

Schiedsrichter: Julian Koppl/Dennis Regner

Zuschauer: 1240.