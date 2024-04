Gummersbach-Coach Sigurdsson trotz klarem Heimsieg "nicht glücklich"

Der VfL Gummersbach bleibt weiter auf Erfolgskurs, mit dem 33:25 (14:12) gegen den HBW Balingen-Weilstetten festigten die Oberberger ihren sechsten Rang, zumal der direkte Konkurrent TSV Hannover-Burgddorf mit 25:26 gegen den HSV Hamburg verlor.

In einer temporeichen Anfangsphase zeigten sich die Gummersbacher insbesondere in der Defensive hellwach und lauerten auf schnelle Gegenangriffe. Als schwierige Hürde in der Offensive stellte sich allerdings Balingens Torhüter Mohamed El-Tayar heraus, der unter anderem in der zweiten Minute einen Tempogegenstoß von Mathis Häseler parierte. Auf knappe Führungen folgte in der elften Minute der erste Rückstand für die Hausherren zum 4:5.

"Wir wussten, dass es schwer werden würde. In der ersten Halbzeit hat Balingen super gedeckt und der Torhüter war überragend. Aber wir haben auch acht Mal am Tor vorbei oder den Pfosten getroffen", analysierte VfL-Coach Gudjon Valur Sigurdsson.

Starke erste Halbzeit der Gallier

Mit zwei Paraden von Tibor Ivanisevic wendete sich das Blatt wieder, Gummersbach blieb nun in der Vorlage, konnte sich aber nicht mehr als zwei Tore (8:6, 11:9) lösen. Immer wieder glichen die Gallier (8:8, 11:11) postwendend aus, mit einem 14:12 ging es in die Pause.

"Wir haben uns bemüht Tempo zu gehen, machen zwar den einen oder anderen Fehler zu viel, aber spielen insgesamt gut. Von unserer guten Deckung und der Torhüterleistung war ich sehr angetan", so Balingens Coach Jens Bürkle.

Gummersbachs Druck zu groß

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte der VfL durch Lukas Blohme zunächst auf 16:13 (31.), blieb jedoch vorne fehleranfällig. Dank einer sehr aufmerksamen Abwehr schaffte es das Sigurdsson-Team dennoch sich bis zur 35. Minute mit fünf Treffern abzusetzen (19:14). "In der zweiten Halbzeit war es eine abgeklärte Leistung des VfL", musste auch Bürkle am Ende einräumen, denn der Vorsprung der Hausherren wuchs weiter auf sechs (24:18) Tore und am Ende noch auf acht Treffer zum 33:25-Endstand an.

"Bis zum 26:22 blieb es noch eng, aber der Druck, der dann dauerhaft von den Gummersbachern kam, war einfach zu groß. Den Kreis mit Vidarsson haben wir bis zum Ende nicht in den Griff gekriegt und selbst nicht effizient genug gespielt", bilanzierte Bürkle.

"In der zweiten Hälfte haben wir es gut gemacht, auch wenn wir uns insgesamt schwergetan haben. Das war mir aber vorher schon bewusst. Ich hätte auch früher mit dem Sieben-gegen-sechs gerechnet, aber Balingen hat das erst am Ende gespielt", so Sigurdsson und der Isländer legte den Finger in die Wunde: "33 Tore zu werfen ist gut, aber eine 60 Prozent-Ausbeute ist natürlich etwas, womit ich nicht glücklich sein kann. Elf technische Fehler sind auch zu viel."