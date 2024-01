Gulde verlängert beim SC Freiburg

Manuel Gulde und der SC Freiburg weiten ihre Zusammenarbeit aus. Über die Länge des neuen Vertrags wurde wie beim SCF üblich Stillschweigen vereinbart. Der Innenverteidiger, der 2016 vom KSC nach Freiburg gewechselt war, bestritt bislang 164 Pflichtspiele für die Breisgauer. "Ich merke auch nach beinahe acht Jahren in Freiburg, dass ich hier am richtigen Ort bin und der Mannschaft weiterhelfen kann", so der 32-Jährige.