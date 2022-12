Gulde: "Ich muss entscheiden, wie lange ich die Rolle ausfüllen kann"

Über weite Strecken der bisher so erfolgreichen Freiburger Saison fehlte Manuel Gulde (31) verletzt. Jetzt ist der Routinier wieder fit und formuliert einen speziellen Anspruch. Im Sommer erwartet den Innenverteidiger wegen seiner Rolle eine "Abwägungssache".

Gulde trägt schon seit 2016 das SC-Trikot, absolvierte bisher 132 Pflichtspiele für die Breisgauer und wird von Christian Streich für sein "Verteidigungs-Gen" geschätzt. Im fitten Zustand ist auf den cleveren Zweikämpfer fast immer Verlass. Nur ist er nicht immer fit.

Während er 2021/22 noch 25 Pflichtspiele bestritt, dabei 16-mal startete, auch im Pokalfinale - "das war ein großes Highlight für mich" -, fehlte er in der aktuellen Saison lange. Ab Ende September stellten sich erneut hartnäckige Rückenbeschwerden ein, die ihm zuvor bereits zweimal eine etwa halbjährige Pause beschert hatten. Daher stehen bisher nur drei Bundesliga-Einsätze mit insgesamt 80 Minuten in der Saisonbilanz.

Für Gulde ist Freiburgs Abkehr von der Dreierkette bitter

Vergangenen Freitag spielte Gulde dann erstmals nach gut zweieinhalb Monaten wieder - 45 Minuten beim 2:2 im Test gegen Luzern. "Ich hoffe, dass der Rücken wieder stabil bleibt", sagt Gulde im Gespräch mit dem kicker. Seine von der Fehlzeit unabhängige Back-up-Rolle erahnte er bereits vor der Spielzeit: "Als ich gelesen habe, dass Gintes (Matthias Ginter, Anm. d. Red.) zurückkommt, habe ich angenommen, dass er und Philipp Lienhart wahrscheinlich gesetzt sind und ich weniger spielen werde." Auch, weil schnell klar wurde, dass die Dreierkette, die Gulde an der Seite von Lienhart und Nico Schlotterbeck vorige Saison noch viele Einsätze beschert hatte, keine große Rolle mehr spielt.

"Der Trainer hat mir früh gesagt, dass wir wegen der großen Qualität in der Offensive oft Viererkette spielen werden", erzählt Gulde und sagt mit Blick auf das Stamm-Duo im Abwehrzentrum, das großen Anteil an der historisch erfolgreichen Saison hat: "Ich bin kein Träumer, kann die Lage realistisch einschätzen und akzeptieren." Seinen Ehrgeiz bremst das aber nicht: "Ich gebe Gas und will auf den Platz." Während das für jeden Profi eine Selbstverständlichkeit sein sollte, wird Gulde konkret: "Mein Anspruch ist es, in die Elf zu kommen, wenn wir Dreierkette spielen."

Bekommt Gulde sein Europapokal-Debüt?

Das passierte bisher zum Start allerdings selten, am 5. Spieltag stand Gulde beim 3:2-Sieg in Leverkusen in dieser Formation auch in der Startelf. Die nächsten Praxisminuten wird er wahrscheinlich am morgigen Freitag (13.30 Uhr) im zweiten Dezember-Test gegen seinen Ex-Klub, den Karlsruher SC erhalten. Da kann er sich weiter heranarbeiten, um im Januar wieder eine verlässliche Alternative für Streich zu sein - Gesundheit natürlich vorausgesetzt.

In der Restsaison könnte für Gulde eine besondere Premiere anstehen, jene im Europapokal. Die Chance darauf hat er in der Gruppenphase der Europa League verpasst, als er wegen seiner Verletzungspause nur einmal in Piräus im Kader stand. Gerade im abschließenden Spiel bei Qarabag Agdam (1:1), als Streich die Startelf auf zehn Positionen veränderte, hätte Gulde sehr sicher auch gespielt: "Das ist schade, aber ich gehe daran nicht kaputt", will er sich dem Hadern nicht hingeben.

Gulde über seine Zukunft: "Es wird eine Abwägungssache"

Angesichts der zunächst zwei Achtelfinalpartien im März betrachtet Gulde seine Einsatzchancen international erneut wohltuend unaufgeregt und realistisch: "Es wird schwer in den K.-o.-Spielen, die Jungs machen es super." Sind allerdings auch nicht vor Verletzungen oder Krankheiten gefeit.

Nach der Saison will Gulde für sich Bilanz ziehen und über seine Zukunft befinden: "Ich muss für mich entscheiden, wie lange ich die Rolle noch ausfüllen kann, vor allem mental, weil ich mich noch als guten Bundesliga-Innenverteidiger sehe. Andererseits habe ich dann noch ein gutes Jahr Vertrag bei einem super Verein. Es wird eine Abwägungssache."