Gulacsi widerspricht: Endspurt "nicht scheißegal" - Leipzig will Rekordsaison

Das Champions-League-Ticket hat RB Leipzig bereits sicher. Dennoch ärgerten sich die Sachsen über das 1:1 bei der TSG Hoffenheim - weil sie eine Saison-Bestmarke im Blick haben. Der ausgewechselte Xaver Schlager wird genauer am Knie untersucht.

Seit dem Dortmunder Sieg in der Champions League gegen Paris St. Germain am Mittwoch war klar: Die Bundesliga erhält in der kommenden Spielzeit fünf Startplätze in der Königsklasse. RB Leipzig hatte damit als Vierter das Ticket bereits vor dem 32. Spieltag sicher. Nach zuletzt vier Siegen am Stück reichte es am Freitagabend für die Sachsen beim Gastspiel bei der TSG Hoffenheim aufgrund eines späten Treffers von Andrej Kramaric in Unterzahl nur zu einem 1:1.

Somit könnte der schon sicher geglaubte Platz vier doch noch einmal in Gefahr geraten, denn der BVB kann am Samstagnachmittag mit einem Sieg gegen Augsburg den Rückstand auf drei Punkte verkürzen. Der VfB Stuttgart als Dritter liegt einen Zähler vor den Sachsen und empfängt zeitgleich den FC Bayern.

Leipziger immer noch gierig nach Punkten

Trotz der schon sicheren Champions-League-Qualifikation ist bei Leipzig die Gier nach einer besseren Platzierung immer noch da, ob Platz drei, vier oder fünf sei eben "nicht scheißegal", entgegnete etwa Torhüter Peter Gulacsi. Schließlich habe man "den Anspruch, mindestens die drittbeste Mannschaft in Deutschland zu sein". Eine Platzierung mit Aussage, wie der 33-Jährige unterstrich: "Man sieht, dass die Bundesliga dieses Jahr international sehr gut mitgehalten hat. In dieser Liga Dritter zu werden, ist für uns wichtig."

Mit einem Sieg gegen den FC Bayern könnte Stuttgart zwar auf vier Punkte davonziehen, doch Gulacsi betonte: "Wir haben noch eine Chance. Wir werden bis zum Ende alles geben, um auf Platz drei zu kommen."

Raums Kritik - Schröder will Rekordsaison

Nach einer schwachen zweiten Hälfte müsse sich jeder an die "eigene Nase packen. Jeder Einzelne muss sich fragen, ob er mit seiner Leistung zufrieden ist", sagte der Vorlagengeber von Benjamin Seskos Führungstreffer David Raum. In den kommenden beiden Bundesliga-Partien gelte es daraus "Lehren" zu ziehen.

Auch weil Leipzig noch eine Saison-Bestmarke erreichen könnte. "67 Punkte sind die Rekordsaison und wir haben jetzt 63. Also haben wir alle Möglichkeiten es noch zu schaffen und dann wäre es eine Rekordsaison von den Punkten", sagte Sportdirektor Rouven Schröder bei DAZN.

Leichte Entwarnung bei Schlager, aber weitere Bilder nötig

Ob im Endspurt auch Xaver Schlager mitwirken kann, war nach der Partie fraglich. Der Österreicher war nach einer Viertelstunde ohne Gegnereinwirkung weggerutscht, hatte sich an sein ohnehin bandagiertes linkes Knie gefasst und musste früh ausgewechselt werden. Trotz leichter Entwarnung wird der Sechser in Leipzig genauer am Knie untersucht. "Xaver steht gut auf den Beinen. Wir müssen Bilder machen und können dann hoffentlich komplette Entwarnung geben", erklärte Trainer Marco Rose.

Es sei jedoch nicht das operierte Knie gewesen. Im August 2021 hatte sich der Mittelfeldspieler damals noch im Trikot des VfL Wolfsburg beim 1:0 gegen RB das Kreuzband gerissen. Sicher fehlen gegen Bremen wird Xavi. Der 21-Jährige flog im Kraichgau mit Gelb-Rot vom Platz.