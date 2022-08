Gulacsi vor Wolfsburg-Spiel: "Ein Sieg würde Ruhe geben"

RB Leipzig hinkt den Erwartungen in der neuen Bundesligasaison noch hinterher. Keeper Peter Gulacsi hofft nun auf einen Sieg gegen Wolfsburg - und "Ruhe" für den Verein.

Ohne die Abwehrspieler Josko Gvardiol und Willi Orban sowie Torhüter Peter Gulacsi startete RB Leipzig am Dienstag mit einer öffentlichen Übungseinheit in die Trainingswoche. Das Trio laboriert an Adduktorenbeschwerden und blieb deshalb im Kraftraum. Einen Ausfall der Kollegen fürchtet Gulacsi indes nicht. "Es sieht bei allen schon gut aus fürs Wochenende", berichtete der Kapitän, der auch selbst am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Wolfsburg wieder im Tor stehen möchte: "Wir testen Tag für Tag, aber es gibt schon Hoffnung."

Bei der 1:2-Niederlage am Samstag gegen Gastgeber Union Berlin hatte der ungarische Nationalkeeper wegen der Beschwerden, die sich vor allem beim Schießen bemerkbar machten, aussetzen müssen. "Es war zu eng und wäre ein großes Risiko gewesen, mit dieser Adduktorenverletzung zu spielen", sagte Gulacsi, der in einer Medienrunde auch zur unbefriedigenden Gesamtsituation der bislang noch sieglosen Leipziger Stellung nahm. "Es gibt Sachen, die wir verbessern müssen. Wir müssen wieder defensiv stabiler stehen, weniger zulassen und als Mannschaft besser verteidigen. Das hat uns auch in der Rückrunde ausgezeichnet", so die Forderung des Torhüters.

Leipziger Fehlstart "schon in den Köpfen"

Anders als in der Hinrunde gebe es aktuell zu viele individuelle Fehler, bemängelte Gulacsi: "Es ist wichtig, dass wir wieder an die 100 Prozent kommen, was Aufmerksamkeit, Konzentration und Fehlerlimitierung angeht. Das sollte gegen Wolfsburg unbedingt anders aussehen."

Die Stimmung in der Kabine sei weiterhin gut, wenngleich der Fehlstart "schon in den Köpfen" der Spieler wäre: "Ein Sieg gegen Wolfsburg würde sehr vieles besser machen, würde uns und dem Verein Ruhe geben."