Gulacsi und Ruhepol Orban feiern erfolgreiches Comeback mit RB

Fast eineinhalb Jahre ist es her, dass Peter Gulasci und Willi Orban das letzte Mal gemeinsam auf dem Platz gestanden haben. Das Comeback der beiden hätte beim 2:0 gegen Union Berlin kaum besser laufen können.

Am 1.10.2022 haben Peter Gulasci und sein Landsmann Willi Orban das letzte Mal gemeinsam auf dem Platz gestanden. Damals gab es ein 4:0 gegen den VfL Bochum, bevor sich Leipzigs Schlussmann das Kreuzband gerissen hatte und sich zuletzt lange Zeit als Nummer zwei hinter Janis Blaswich hatte anstellen müssen. Aber nicht nur für ihn war es nach langer Zeit das Comeback auf dem Rasen. Auch Willi Orban, Kapitän der Sachsen, stand nach fast genau fünfmonatiger Verletzungspause das erste Mal wieder auf dem Platz. Nach dem schwachen Leipziger Start ins neue Jahr mit drei Niederlagen war die Rolle der beiden klar - und das Comeback beim 2:0-Erfolg gegen Union Berlin umso erfolgreicher.

Ruhepol Orban

"Klar habe ich gemerkt, dass ich jetzt noch nicht diese Körner habe", so Orban in der Mixed Zone im Anschluss an die Partie, in der er 70 Minuten durchgehalten hatte. Aber "ich hab mich gut gefühlt", erklärte er am Mikrofon bei DAZN, sicherlich auch mit Blick auf das Endresultat. Orbans Auftrag vor dem Spiel war klar. Nach der zuletzt schwierigen Phase sollte er dem Team mit seiner Erfahrung vor allem Sicherheit geben, "ohne, dass ich ganz viel und ganz laute Ansprachen halte", sondern vielmehr "mit meiner Art und Weise, wie ich Fußball spiele, mit meinem Stellungsspiel, meinen Pässen. Ich bin manchmal auch ein Typ, der in sich ruht und das auch ausstrahlt - und das tut den Jungs gut."

Aus seiner Sicht war es nach neun Gegentreffern in den vorangegangenen Spielen wichtig, gegen Union "die Null zu halten" und "diese Gier, zu verteidigen", wiederzuentdecken. "Klar ist natürlich, dass uns Willi mit seiner Präsenz vor dem ersten Tor und mit der Art und Weise, wie er einläuft, wie er sich stellt, viel gibt und uns auch im gesamten Spiel sehr viel gegeben hat", stellte auch RB-Trainer Marco Rose die Wichtigkeit seines Kapitäns heraus.

"Wertschätzung und Respekt" zwischen Gulacsi und Blaswich

Selbiges gilt auch für Gulacsi. Sein Comeback sei wie auch das von Orban "natürlich sehr schön" gewesen. "Das ist hier meine Stadt, mein Stadion und ich habe hier so viel erlebt. Und jetzt wieder auf dem Platz zu stehen in der Bundesliga, ist natürlich etwas besonderes für mich." Bei DAZN hob er vor allem die Leistung seiner Vorderleute heraus, auch, weil seine Kollegen ihm das Leben leicht gemacht haben und er während der 90 Minuten kaum eingreifen musste. "Das war eine erwachsene Leistung von der ganzen Mannschaft, wir haben fast gar nichts zugelassen, bei Standards sehr konzentriert verteidigt und auch mit dem Ball immer gute Lösungen gefunden, guten Fußball gespielt."

Das Freud des einen bedeutet gleichzeitig manchmal auch das Leid des anderen - so auch nun bei Gulacsi und Blaswich, der nun voraussichtlich auch in den nächsten Wochen wieder auf der Bank Platz nehmen muss. Zwar zeigte Gulacsi ein wenig Mitgefühl für seinen verdrängten Kollegen, machte aber auch deutlich, dass er seinen Status nun nicht wieder her geben will. "Zwischen Janis und mir ist eine sehr hohe Wertschätzung und Respekt. Ich habe ihn genauso unterstützt in der Zeit, in der er gespielt hat und es sehr, sehr gut gemacht hat. Jetzt haben wir eine Phase gehabt, in der wir als Mannschaft nicht erfolgreich waren und natürlich gibt es dann immer wieder Änderungen. Ich versuche jetzt natürlich, meine Chance zu nehmen, aber viel wichtiger ist, dass wir als Mannschaft den nächsten Schritt gemacht haben in die Richtung, in die wir wollen."

Die Richtung, in die RB will, zeigt sicherlich nach oben. Dafür bedarf es auch in Zukunft ähnlich souveräne Leistungen - womöglich erneut angeführt von den Routiniers Orban und Gulacsi. Der nächste Schritt dahin soll dann am kommenden Wochenende beim FC Augsburg gemacht werden.