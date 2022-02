Gulacsi und Klostermann heiß auf Nations-League-Duell in Leipzig

Die Festlegung des DFB auf Leipzig als Standort für das Duell in der Nations League zwischen Deutschland und Ungarn hat bei den beteiligten RB-Profis am Mittwoch Vorfreude ausgelöst.

"Ich freue mich sehr auf mein erstes Länderspiel in der Red Bull Arena, in unserem Wohnzimmer", sagte Leipzigs Kapitän Peter Gulacsi, der ebenso wie Abwehrspieler Willi Orban und Offensiv-Allrounder Dominik Szoboszlai in dieser Partie am 23. September die ungarischen Farben vertreten will. "Ich hoffe auf viele Landsleute, die uns dann in Leipzig unterstützen", so Gulacsi weiter.

Auch für Lukas Klostermann wäre ein Einsatz für die Nationalmannschaft in Leipzig eine Premiere. Der Verteidiger hatte die letzten beiden Länderspiele in der sächsischen Metropole am 11. November 2020 gegen Tschechien (1:0) sowie am 14. November 2020 gegen die Ukraine (3:1) wegen einer Knie-OP verpasst. "Natürlich ist es mein Ziel, im September dabei zu sein. Dass es dann gegen einige meiner Teamkollegen geht, macht es umso reizvoller", erklärte der 16-malige Nationalspieler, der ebenso wie Gulacsi die Hoffnung hat, dass diese Begegnung dann nicht mehr von Corona-Beschränkungen beeinträchtigt wird: "Hoffentlich können wir uns dann wieder auf ein volles Stadion freuen und zusammen ein Fußballfest feiern."