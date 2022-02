Gulacsi: "Neuer nicht unbedingt ein Orientierungspunkt im fachlichen Sinne"

Vor dem Duell bei Bayern erklärt Leipzigs Torwart Peter Gulacsi, was er an Manuel Neuer bewundert - und warum dieser trotzdem kein "Orientierungspunkt" für ihn ist.

Torhüter-Routiniers - am Samstag mal wieder im direkten Duell: Manuel Neuer (li.) und Peter Gulacsi. imago images/motivio

Peter Gulacsi gehört zu den besten Torhütern der Bundesliga. Das sagen viele, das sagt aber auch Gulacsi selbst. "Es gab Zeiten, da hätten wir darüber reden können, ob ich mich unterbewertet fühle", räumt RB Leipzigs Nummer 1 im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" ein. "Aber im Moment empfinde ich das absolut nicht so."

Es gebe "sehr viele sehr gute Torhüter in der Bundesliga, und ich bin mir sicher, dass die Leute wissen, dass ich einer davon bin. Das ist mir auch wichtig, denn Leipzig gehört zu den besten Klubs der Liga, und dann sollte auch der Leipziger Torwart zu den Besten gehören - das ist mein Anspruch".

Gulacsi über Neuer: "Das ist wie bei Mbappé oder Neymar, nur im Tor"

Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft Gulacsi in München mal wieder auf Manuel Neuer. "Er ist über zehn Jahre gesehen der Beste", sagt der Ungar über den Bayern-Keeper. "Trotzdem ist er nicht unbedingt ein Orientierungspunkt im fachlichen Sinne." Die Begründung: "Weil wir unterschiedliche Torwarttypen sind. Es sind nur Kleinigkeiten, aber wir haben einen unterschiedlichen Stil."

Seine Idole seien Petr Cech und Edwin van der Sar gewesen. "Unsere Stile sind ähnlich. In ihrem und in meinem Spiel geht es um bewusste Entscheidungen, um Positionierung auf dem Feld, um klare Kontrolle. Manu spielt auch kontrolliert, trotzdem ist er ein wenig intuitiver, spielerischer. Das ist wie bei Mbappé oder Neymar, nur im Tor. Vieles von dem, was andere Torhüter sich aneignen müssen, hat er einfach. Das ist pures Talent."

Paradenquote und Gegentore: Das Torhüter-Ranking der Bundesliga