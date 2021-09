Gulacsi neuer Leipzig-Kapitän: "Jetzt stehe ich ganz vorn"

Peter Gulacsi führt RB Leipzig künftig als Kapitän auf den Platz. Trainer Jesse Marsch bestimmte den Keeper zum Nachfolger von Marcel Sabitzer - und ernannte zwei Stellvertreter.

Anfang August hatte Jesse Marsch Marcel Sabitzer noch als Leipzig-Kapitän bestätigt, einen Monat später musste der neue RB-Trainer schon den nächsten benennen: Weil Sabitzer zum FC Bayern gewechselt ist, beantwortete Marsch die K-Frage neu - mit Peter Gulacsi.

Am Donnerstag entschied er gemeinsam mit seinem Trainerstab, Leipzigs langjährigen Stammtorwart und bisherigen Stellvertreter zum Sabitzer-Nachfolger zu machen. Man sei "absolut davon überzeugt, dass er der genau Richtige für diese wichtige Aufgabe ist", so Marsch.

Denn: "Er ist innerhalb der Mannschaft total anerkannt, geht voran und ist einer der Wortführer im Team. Er ist Profi durch und durch - egal ob auf oder neben dem Platz. Mit seiner professionellen Einstellung und seinen gezeigten Leistungen ist er ein echtes Vorbild. Deshalb bringt er aus unserer Sicht alle Fähigkeiten dafür mit, ein überragender Kapitän zu sein."

Gulacsi, seit 2015 im Klub, spricht selbst von einer "großen Ehre und gleichzeitig einer großen Verantwortung". "Aber ich war in den vergangenen Jahren auch schon Führungsspieler und zuletzt Vize-Kapitän. Jetzt stehe ich ganz vorn, aber meine Rolle und Aufgabe wird sich nicht so viel ändern, zumal wir viele weitere Führungsspieler in der Mannschaft haben und diese Aufgaben zusammen lösen werden."

Gulacsi und dessen Stellvertreter sind für Marsch eine "perfekte Kombination"

Er wolle in seinem neuen Amt "immer mit gutem Beispiel" vorangehen, "um die Mannschaft mitzureißen", ihr mit seiner "Erfahrung und Qualität helfen, positiv sein und alle unterstützen", kündigte der 32-jährige Ungar an.

Gulacsis Stellvertreter als Kapitän sind Kevin Kampl und Willi Orban - Marsch spricht von einer "perfekten Kombination". Den sechsköpfigen Mannschaftsrat komplettieren Marcel Halstenberg, Emil Forsberg und Yussuf Poulsen.