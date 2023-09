Gulacsi-Comeback nach einem Jahr Zwangspause - Blaswich bleibt Nummer eins

Wenn Leipzig am Mittwoch im Pokal in Wiesbaden aufläuft, wird Peter Gulacsi nach langer Pause wieder zwischen den Pfosten stehen. Das Topspiel gegen die Bayern am Samstag wird er aber von der Bank verfolgen.

Es ist eine tückische Konstellation: Alle Augen sind bei RB Leipzig schon auf den Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern gerichtet, doch vor dem großen Duell am Samstag gegen den Tabellenführer wartet am Mittwoch die vermeintliche Pokal-Pflichtaufgabe beim Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden.

"Wir müssen auf den Punkt da sein. Wenn wir Larifari machen, werden wir Probleme bekommen", warnte Trainer Marco Rose am Dienstag. In den vergangenen beiden Jahren haben die Sachsen erfolgreich durchlebt, dass der kürzeste Weg zum ersehnten Titel der im DFB-Pokal ist. Und daher soll die Erfolgsserie des Cup-Verteidigers natürlich auch bei den in zuletzt vier Zweitliga-Spielen sieglosen Hessen anhalten. Dabei gehe es um "die richtige Haltung und Überzeugung", so der Coach: "Wir brauchen Lösungen und Geduld, dürfen nicht die Nerven verlieren. Wenn wir unsere Leistung abrufen, kommen wir eine Runde weiter."

Blaswich bleibt die Nummer eins

Rose will die Partie allerdings auch nutzen, um einige Leistungsträger zu schonen und dafür andere Kräfte, die zuletzt wenig bis gar nicht zum Einsatz kamen, Wettkampfpraxis sammeln zu lassen. So wird der langjährige Kapitän und Stammkeeper Peter Gulacsi nach fast einjähriger Zwangspause sein Comeback feiern. Der 33-jährige Routinier hatte am 5. Oktober 2022 im Champions-League-Gruppenspiel gegen Celtic Glasgow einen Kreuzbandriss erlitten. Nachdem Keime im operierten Knie entdeckt wurden, musste der Ungar ein zweites Mal operiert werden, was den Heilungsprozess verzögerte.

Inzwischen aber hat sich Gulacsi wieder herangekämpft und den Einsatz verdient. "Dass Pete jetzt mal ein Spiel bekommt, ist ein wichtiger Moment nach solch einer schwierigen Verletzung. Wir werden ihn peu à peu integrieren. Mehr ist es dann aber auch erst einmal nicht", sagte Rose und unterstrich damit die Hackordnung im Tor.

So bleibt Janis Blaswich (32), der sich in den knapp zwölf Monaten als herausragender Stellvertreter entpuppte, bis auf Weiteres und damit auch am Samstag gegen den FC Bayern die Nummer 1. "Janis macht es super, es gibt keinen Grund zu diskutieren", unterstrich Rose und fügte hinzu: "Ich werde nicht im Drei-Tages-Rhythmus die Torwartposition kommentieren oder auch wechseln. Die Jungs wissen, wo sie stehen."

Pause für Kampl, Raum und Simakan?

Kandidaten für eine schöpferische Pause sind zudem Vielspieler wie Mittelfeld-Routinier Kevin Kampl, Linksverteidiger David Raum, Innenverteidiger Mohamed Simakan und Stürmer Lois Openda. Salzburg-Zugang Nicolas Seiwald, der wieder genesene Lukas Klostermann, der aus Frankfurt geholte Christopher Lenz oder Hoffenheim-Einkauf Christoph Baumgartner drängen und hoffen hingegen auf Spielpraxis.

"In Mönchengladbach hat man uns den Kräfteverschleiß etwas angesehen", sagte Rose im Rückblick auf den glücklichen 1:0-Erfolg am Samstag. Wie weit er mit der Rotation gehen wird, ließ er aber offen. "Wir werden in Wiesbaden schauen, dass wir die Belastung so steuern, dass es auch gegen Bayern gut wird", sagte er. Zudem wirft das am nächsten Mittwoch angesetzte Champions-League-Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Manchester City schon jetzt seine Schatten voraus.

Ob und in welchem Maß auch Timo Werner am Mittwoch zum Einsatz kommt, vermochte Rose am Dienstag noch nicht zu sagen. Nachdem der in Mönchengladbach eingewechselte Stürmer mit dem Siegtreffer seine Torflaute beendete, wäre er eigentlich prädestiniert für eine Startelf-Berufung: Doch am Montag fehlte Werner wegen Rückenschmerzen im Training, und bis zur PK am Dienstag hatte Rose vom Stürmer noch keinen neuen Stand vernommen.

RB wird erst am Spieltag nach Wiesbaden reisen und direkt nach der Partie von Frankfurt wieder nach Leipzig fliegen. Spätestens dann gilt alle Aufmerksamkeit nur noch dem Duell gegen den FC Bayern.