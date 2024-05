Guirassys Zukunft bleibt voller Fragezeichen

Die Zukunft von Serhou Guirassy ist und bleibt eine voller Fragezeichen. Auch im französischen Fernsehen legt sich der Stuttgarter Torjäger nicht fest, wie es mit ihm weitergeht.

Als Gast der Sendung "Talents d'Afrique" im französischen Pay-TV-Sender Canal+ wurde der in Arles in der Provence geborene Angreifer auch auf den VfB Stuttgart und seine Pläne diesbezüglich angesprochen. Einmal mehr blieb Guirassy unverbindlich.

"Mit Stuttgart werden wir sehen, was passieren wird", so der 28-Jährige, der zuletzt im Urlaub gewesen und deswegen nicht auf dem neuesten Stand sei. Er habe allerdings im Laufe der Saison mehrere sehr offene Gespräche mit den Verantwortlichen geführt. Ansonsten hab er sich "immer auf das Fußballfeld konzentriert. Meine Agenten wissen, was sie tun. Ich überlasse es ihnen und konzentriere mich weiterhin auf meinen Job".

"Ich bin derjenige, der die endgültige Entscheidung trifft"

Was schließlich passieren wird, liege allerdings allein in seinem Ermessen. "Ich bin der Spieler, ich bin derjenige, der die endgültige Entscheidung trifft." Dabei macht Guirassy kein Geheimnis, dass mehrere Herzen in seiner Brust schlagen. "Es ist immer schwierig, einen Verein zu verlassen, wenn alles gut läuft", so der Nationalspieler Guineas. "Aber es gibt auch immer neue Stufen, die man erklimmen kann. Wir werden sehen, was passiert."

Nichts Genaues, weiß man also nicht. Ein Bleiben in Stuttgart ist offensichtlich ebenso möglich, wie der Abschied, den ihm eine Ausstiegsklausel in Höhe von knapp 20 Millionen Euro erlauben würde. Klubs aus ganz Europa werden mit dem 28-Jährigen in Verbindung, Borussia Dortmund ist darunter. Was er im Fall der Fälle präferieren würde, verrät er nicht. Alle Ligen seien reizvoll und spannend. "England natürlich, Spanien ist gut, Italien ist auch gut. Deutschland ist auch gut. Ich habe keine bestimmte Präferenz." Es käme auch darauf an "wo man sich wohlfühlt". Ein Satz, der bei den Schwaben große Hoffnungen nährt.

Glatzel eine Option?

Ungeachtet der Entscheidung ihres Torjägers gehen die Stuttgarter alle möglichen Alternativen als Nachfolger durch. Wie schon im Vorjahr, als Guirassys Bleiben ebenfalls nicht gesichert war. Damals ein heißer Kandidat: Robert Glatzel, mit dem man schon so gut wie einig war. Der sich dann allerdings dazu entschied, beim Hamburger SV zu bleiben. Damals wie heute verfügt der Zweitligatorjäger über eine Ausstiegsklausel, die knapp über zwei Millionen Euro liegt