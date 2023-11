Guirassy wieder Matchwinner - Turbulente Minuten in München - Zwischenfall in Augsburg

Der VfB Stuttgart hat dank Comebacker Guirassy das Verfolgerduell gegen ein schwaches Dortmund gewonnen. Nach einem Heidenheimer Zwischenspurt schlugen die Bayern schnell zurück. Im Tabellenkeller herrscht derweil Stillstand, während in Augsburg ein Böller für eine Spielunterbrechung sorgte.

Guirassy beschert VfB beim Comeback hochverdienten Sieg

Der VfB musste trotz eines dominanten Vortrages lange warten, ehe die Partie auf seine Seite kippte - Guirassy sei dank. Die Schwaben gingen die Partie gleich mit viel Schwung an und bekamen einen Foulelfmeter zugesprochen. Diesmal versuchte sich Führich, doch auch der Nationalspieler verschoss, weil Kobel zur Stelle war. Zuvor hatten Undav und Silas in den letzten beiden Ligaspielen vom Punkt nicht getroffen. Auch in der Folge ließ der VfB zahlreiche Topchancen liegen und wurde eiskalt bestraft. Füllkrug traf mit dem ersten Dortmunder Torschuss direkt ins Schwarze (der VfB hatte zu diesem Zeitpunkt neun Torschüsse). Kurz vor der Pause erzielte Undav dann doch noch den hochverdienten Ausgleich. Auch in der zweiten Hälfte ergab sich ein ähnliches Bild. Führich und Co. nutzten ihre Chancen nicht. Der BVB verpasste die erneute Führung (Sabitzer an den Pfosten). In der 67. Minute dann das Comeback von Guirassy und der machte was? Trat zum nächsten Elfmeter an und verwandelte zum 2:1, was zum hochverdienten Sieg gegen einen schwachen BVB reichte.

Turbulente Minuten in München und Doppelpack von Kane

Für den Aufsteiger aus Heidenheim gab es in München erwartungsgemäß nichts zu holen, auch wenn die Partie für einen kleinen Moment zu kippen drohte. Die Hausherren hatten kurze Anlaufschwierigkeiten, ehe mal wieder Kane zur Stelle war und nach einer knappen Viertelstunde aus der Drehung zur Führung traf. Beim FCH hatte Kleindienst die Chance zum Ausgleich, ansonsten ließen Kane und Co. ebenfalls gute Möglichkeiten ungenutzt. Kurz vor der Pause war es aber erneut der Engländer, der auf 2:0 stellte. Alles klar also? Nein, denn die Bayern nahmen den Fuß vom Gaspedal und öffneten den Schwaben die Türe. Kleindienst und Beste stellten auf 2:2, ehe Guerreiro mit seinem ersten Tor für den FCB das 3:2 erzielte - fünf Minuten reichten für die drei Tore. Joker Choupo-Moting sorgte für den 4:2 Endstand. Kane ist mittlerweile bei sagenhaften 17 Toren angelangt.

Spielunterbrechung in Augsburg

Die makellose Hoffenheimer Auswärtsbilanz bekam beim FC Augsburg einen leichten Kratzer. Die TSG führte in dem intensiven Duell zur Pause durch einen Kopfballtreffer von Weghorst noch standesgemäß. Der FCA hatte zu diesem Zeitpunkt gerade mal 30 Prozent Ballbesitz. Mit einem tollen Solo war es gleich nach dem Wechsel Demirovic, der aus spitzem Winkel zum 1:1 einschoss. Nach einem Böllerwurf, bei dem sich einige Zuschauer verletzten, wurde die Partie von Schiedsrichter Brych für einige Minuten unterbrochen. Letztlich blieb es beim Remis. Hoffenheim gab nach fünf Auswärtssiegen damit erstmals Punkte ab.

Stillstand im Keller: Keine Sieger in Darmstadt und Bochum

Das Kellerduell wusste nicht zu überraschen und bot am Böllenfalltor über weite Strecken fußballerische Magerkost, was sich auch im torlosen Remis nach 90 Minuten widerspiegelte. Bis zur Pause hatte einzig der FSV eine Torchance in der Bilanz stehen. Dafür wurde die Schlussphase umso packender. Beide Teams hatten in den letzten Minuten die Möglichkeit, die Partie für sich zu entscheiden. Letztlich blieb es aber bei der Punkteteilung, die niemandem so richtig half.

Auch in Bochum fand sich am Samstagabend kein Sieger und Köln verpasste es, über den Strich zu springen. Der VfL lag nach der ersten Hälfte nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Daschner war nach einer knappen halben Stunde zur Stelle und staubte ab. Nach dem Wechsel kam der FC etwas überraschend zum Ausgleich. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld war es Selke, der auf Mainas Zuspiel vollendete. Nach einer Stunde hatte Thielmann gar die Führung auf dem Schlappen, doch Riemann war zur Stelle. In der Folge hatte Bochum eine ganze Reihe hochkarätiger Chancen, aber kein Glück im Abschluss. In der hektischen Schlussphase blieb es beim Remis, mit dem der FC am Ende besser bedient war.

Eröffnet wurde der Spieltag am Freitagabend mit einem klaren 4:0-Erfolg von Gladbach gegen den VfL Wolfsburg. Durch den Dreier haben die Fohlen mit den Niedersachsen nach Punkten gleichgezogen.