Guirassy und Undav knacken den nächsten Rekord

Dass sie ein perfektes Sturmpaar abgeben, ist längst kein Geheimnis mehr. Jetzt haben Serhou Guirassy und Deniz Undav den nächsten Rekord im Trikot des VfB Stuttgart geknackt.

Jürgen Klinsmann, liebevoll von allen Stuttgarter Anhängern bis heute "Klinsi" genannt, und Karl Allgöwer, der wegen seiner gewaltigen Schusskraft den Spitznamen "Knallgöwer" trug, sind in der Landeshauptstadt unvergessen. Ihre Tore haben zu Titeln und Rekorden geführt. Einen davon hielten die beiden gebürtigen Schwaben bis zum vergangenen Osterwochenende.

In der Spielzeit 1985/86 erzielten die Stuttgarter Angreifer und Freunde gemeinsam 37 Treffer. Klinsmann war als echter Mittelstürmer 16-mal erfolgreich, Allgöwer, und das ist das wirklich Außergewöhnliche daran, als offensiver Mittelfeldspieler 21-mal. Ein Rekord, der bis zum vergangenen Sonntag, also fast 40 Jahre, Bestand hatte. Bis Guirassy und Undav beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim jeweils einen Treffer erzielt und mit nunmehr 38 gemeinsamen Treffern einen neuen Vereinsbestwert aufgestellt haben. Der Nationalspieler Guineas steuerte 23 Tore bei, der Deutsch-Türke 15.

Ein schwacher Trost für die VfB-Angreifer. Nach den verschenkten zwei Zählern beim Remis gegen den FCH müssen die Stuttgarter im Kampf um die Champions-League-Plätze am Samstag nach Dortmund reisen. Aus bisher sechs Punkten Vorsprung auf den direkten Verfolger sind vier geworden. "Die Ausgangslage könnte ein bisschen besser sein für uns", sagt Alexander Nübel, der unglücklicherweise mit einem Eigentor in der 62. Minute den Gegner erst wieder ins Spiel zurückgebracht hatte.

"Der Druck liegt auf der anderen Seite"

Das 1:2 machte Heidenheim stark und wirkte irgendwie lähmend auf die Gastgeber. "Wir hatten nicht mehr die nötige Ballkontrolle, jeder hat einen Schritt weniger gemacht", beklagt der Keeper. "Warum weiß ich auch nicht. Dabei haben wir eigentlich noch 2:1 geführt." Er habe zwar gehofft, "dass wir das Ding über die Runden bringen. Aber leider hat das nicht geklappt". Dennoch sieht der 27-Jährige keinen Grund, unruhig zu werden. "Am Ende sind wir natürlich glücklich, dass wir noch 3:3 spielen und nicht verlieren." Was dem VfB zumindest einen Vier-Punkte-Vorsprung gerettet hat. Womit für Nübel die Ausgangslage klar ist: "Der Druck liegt auf der anderen Seite."

In Dortmund zu bestehen, wird bei allem Optimismus dennoch nicht so einfach. Und ohne Kapitän und Abwehrchef Waldemar Anton erst recht nicht. Der Neu-Nationalspieler kassierte gegen Heidenheim kurz vor Schluss wegen Meckerns die 5. Gelbe Karte der Saison und ist gesperrt. Mit Dan-Axel Zagadou (Kreuzbandriss) und Anthony Rouault (Kieferbruch) fehlen zu allem Überfluss bereits zwei weitere Innenverteidiger. "Dass Waldi irgendwann fehlen würde, war leider abzusehen. Aber natürlich hatten wir gehofft, dass das nicht passieren wird", erzählt Cheftrainer Sebastian Hoeneß. "Aber dann ist das halt die Herausforderung, ohne ihn, Daxo und Anthony in Dortmund zu bestehen. Ich glaube fest daran, dass wir dazu in der Lage sind."