Guirassy: Schnupperkurs im Mannschaftstraining

Im Laufe des heutigen Mittwochs sollen alle Stuttgarter Nationalspieler zum VfB zurückgekehrt sein. Der viele Wochen ausgefallene und vermisste Serhou Guirassy ist bereits seit gestern wieder da und hat bereits ins Mannschaftstraining hineingeschnuppert.

Die paar Tage in der Heimat haben Serhou Guirassy gutgetan. Voller Elan ist der Mann aus Guinea, der in Begleitung von Athletiktrainer Martin Franz in seiner Heimat zur moralischen Unterstützung der Nationalmannschaft weilte und nebenbei weiter sein Reha-Programm vorantrieb, bereits gestern ins Mannschaftstraining in Stuttgart eingestiegen. Allerdings mit angezogener Handbremse. Ein Schnupperkurs in Sachen Belastbarkeit, nachdem der Torjäger, der sechs Treffer in 13 Bundesligapartien erzielt hat, seit dem 19. Spieltag ausgefallen war.

Auch am Mittwoch machte der 27-Jährige das Aufwärmprogramm und eine Reihe von Passübungen mit. Beim anschließenden Spielchen trug Guirassy das blaue Leibchen des neutralen Spielers, der in beiden Mannschaften und deren Aktionen integriert ist, aber in seinem Fall diesmal mit Körperlosigkeit bedacht wurde. Der Stürmer soll sich ohne Zweikampfhärte an die Belastbarkeit seiner Adduktoren herantasten, die durch einen Anriss der Sehne in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

Ob der von Stade Rennes bis zum Sommer ausgeliehene Angreifer am kommenden Samstag bei Union Berlin sein Comeback feiern wird, ist weiterhin offen. Erst einmal wollen Trainer Bruno Labbadia und die VfB-Ärzte abwarten, wie der 1,87-Meter-Mann die erste Belastungsprobe weggesteckt hat. Je nachdem, wie er sich beziehungsweise wie sich sein Körper am Donnerstag und Freitag präsentiert, wird entschieden. Angesichts des mehrwöchigen Ausfalls erscheint allerdings allenfalls ein Platz im Kader und auf der Bank eine realistische Option zu sein.

Dagegen dürften alle anderen Nationalspieler wieder dabei sein. Konstantinos Mavropanos hat heute Vormittag bereits eine erste leichte Laufeinheit absolviert. Borna Sosa ist ebenfalls zurück. Josha Vagnoman, Silas, Wataru Endo und Hiroki Ito werden im Lauf des Tages zurückerwartet.