Guirassy: Ruhe statt Reisen

Zwei ungewohnte Gesichter tummelten sich beim heutigen Training in Stuttgart: Serhou Guirassy und Silas sind in Stuttgart geblieben. Ruhe statt Reisen heißt es für die beiden Angreifer.

Neun VfB-Profis sind in dieser Woche unterwegs: Angefangen bei Waldemar Anton, Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav, die bei der deutschen Nationalmannschaft und den Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande weilen, über Hiroki Ito (Japan) Woo-Yeong Jeong (Südkorea) und Mahmoud Dahoud (Syrien) bis hin zu den beiden U-Nationalspielern Enzo Millot (U 23 Frankreich) und Leonidas Stergiou (U 21 Schweiz). Elf Wahlschwaben hätten es sogar sein können. Doch Serhou Guirassy (Guinea) und Silas (DR Kongo) durften in Stuttgart bleiben.

Die beiden Offensivleute, die mit ihren Auswahlmannschaften zu Jahresbeginn beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste aktiv waren, sind ausnahmsweise nicht unterwegs. Guirassy, der mit Guinea im Viertelfinale des kontinentalen Wettbewerbs gegen Silas und der DR Kongo (1:3) ausgeschieden war, wurde diesmal freigestellt. Die beiden in diesen Tagen angesetzten, aber belanglosen Testländerspiele in Saudi-Arabien gegen die Auswahlteams von Vanatu (21. März), einem Inselstaat im Südpazifik, und Bermuda (25. März) finden ohne den 22-fachen Bundesligatorschützen statt. Was den Verantwortlichen beim Tabellendritten der Bundesliga mehr als recht ist, nachdem sich der 28-Jährige seit Januar im Dauereinsatz befindet und etwas Ruhe gut gebrauchen kann.

Silas, der mit dem Kongo beim Afrika-Cup im Spiel um Platz 3 gegen Südafrika mit 6:5 im Elfmeterschießen verlor, konnte sich dagegen seit seiner Rückkehr von der Elfenbeinküste nicht mehr in der Stuttgarter Startelf etablieren. Für den Flügelmann geht es am 3. und 10. Juni mit den WM-Qualifikationsspielen im Senegal und gegen Togo weiter.

Hoeneß sagt schon das Testspiel ab: Ruhe für den VfB

Nach den vielen kräftezehrenden Topleistungen seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen, belässt es Sebastian Hoeneß in dieser Woche mit dem obendrein ausgedünnten Kader ebenfalls bei einem abgespeckten Programm. Auch das geplante und bereits verkündete obligatorische Testspiel in der Länderspielwoche - diesmal wäre es gegen den Tabellenzwölften der 3. Liga, den SC Verl, gegangen - ließ der Cheftrainer absagen. Die Mannschaft, zumindest die daheimgebliebenen Profis, sollen etwas zur Ruhe kommen, bevor es im Endspurt in der Bundesliga um die Verteidigung des momentan in VfB-Besitz befindlichen Champions-League-Platzes geht.