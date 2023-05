Guirassy nötigt Hradecky Respekt ab: "Die sind im Abstiegskampf - und der macht sowas?"

Gut gespielt, einen Punkt gegen einen Europa-League-Halbfinalisten geholt - und dennoch auf Platz 17 abgerutscht. Beim VfB Stuttgart dürfte das 1:1 gegen Bayer Leverkusen mit gemischten Gefühlen aufgenommen haben, die Zuversicht aber bleibt.

Der eine Punkt gegen Bayer ist ob der bedrohlichen Tabellensituation unter dem Strich zu wenig, dessen war sich die Schwaben nach dem 1:1 durchaus bewusst. "Am 14. Spieltag hätten wir den Punkt mitgenommen", sagte Torhüter Fabian Bredlow bei DAZN und verwies darauf, dass der VfB in seiner derzeitigen Lage zwingend Siege braucht.

Es reichte aber eben nur zu einem Zähler, wobei die Leistung durchaus zufriedenstellte. "Bis zum 1:0 kann ich einen Haken dranmachen", sagte dann auch Trainer Sebastian Hoeneß via klubeigener Website, "denn unser Plan ist aufgegangen. Dann kriegen wir in einer Situation den Ausgleich, in der nicht wirklich ein Tor fallen muss."

Hoeneß meinte damit den von Bredlow an Edmond Tapsoba verursachten Elfmeter, den Exequiel Palacios zum 1:1-Endstand nutzte. "Im Spiel dachte ich, dass ich den Ball berührt habe", sagte Bredlow nach Abpfiff und betonte, dass er keine "bewusste Bewegung" in Richtung des Portugiesen gemacht habe. "Er läuft in meine Fäuste rein", erklärte der 28-Jährige, wohlwissend, dass der Elfmeter absolut berechtigt war, denn er hatte in dieser Szene den Leverkusener klar getroffen, während der Ball weit weg war.

Nach dem Ausgleich ließ dann auch noch Josha Vagnoman die große Chance zum 2:1 liegen. "Wir hatten ein paar unglückliche Szenen", stellte Waldemar Anton folglich fest und forderte mit Blick auf den Saisonendspurt: "Die müssen wir abhaken." Hoeneß wiederum beklagte ebenfalls die verpasste Chance zum 2:1, zeigte sich "mit der Leistung aber sehr zufrieden, mit dem Ergebnis nicht."

Kommt es zum Endspiel gegen Hoffenheim?

Fakt ist: Durch das Remis rutschten die Schwaben in der Tabelle auf Platz 17 ab und haben zwei Spieltage vor Schluss einen Punkt Rückstand auf Schalke, zwei auf Bochum und drei auf Hoffenheim, das man am letzten Spieltag zu Hause zum vielleicht alles entscheidenden Abstiegsduell empfängt.

Kommende Woche steht aber zunächst am Sonntag (LIVE! ab 15.30 Uhr) das Gastspiel in Mainz an. Auch deshalb betonte Hoeneß, dass es im Augenblick nichts brächte, "jetzt zu rechnen. Wir werden nächste Woche in Mainz wieder alles versuchen und sehen dann ganz am Ende, was dieser Punkt bringt."

Der hat große Eier Lukas Hradecky zu Serhou Guirassys Elfmeter

Die Chance auf den direkten Klassenerhalt haben die Stuttgarter allerdings nicht mehr in der eigenen Hand, keine Wunschsituation, wie Bredlow zugab, aber "es ist eine Situation, mit der wir umgehen müssen und mit der wir umgehen werden." Den Glauben an den Ligaverbleib hat man in Stuttgart trotzdem nicht verloren, wie auch Anton betonte. "Ich bin sehr optimistisch, dass wir die nötigen Punkte holen werden."

Dafür wird es dann auch Mut brauchen, Mut, wie ihn Serhou Guirassy beim 1:0 an den Tag legte. Der 27-Jährige traf per Panenka-Elfmeter und nötigte damit dem gegnerischen Torhüter Lukas Hradecky großen Respekt ab. "Der hat große Eier", sagte der Finne und staunte nicht schlecht: "Die sind im Abstiegskampf - und der macht sowas? Respekt, dass er sich traut."