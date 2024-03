Guirassy mit vollem Akku

Die vielen Fans bei den öffentlichen Trainingseinheiten hat es gefreut, ihn sehen zu können. Stuttgarts Torjäger hat es gefreut, den Reisekoffer im Keller lassen zu können. Serhou Guirassy wurde in dieser Abstellungsperiode nicht zur Nationalmannschaft Guineas abkommandiert und durfte stattdessen seine Akkus aufladen.

Stürmer-Star Serhou Guirassy war für die belanglosen Testländerspiele in Saudi-Arabien gegen die Nationalmannschaften von Vanatu, das Guinea gegen den Inselstaat aus dem Südpazifik mit 6:0 gewann, und gegen Bermuda (5:1) freigestellt worden. Stattdessen durfte der 28-Jährige, der in 20 Bundesliga-Spielen 22 Treffer erzielt hat, in Stuttgart seine Akkus aufladen.

Was laut Sebastian Hoeneß auch gelungen ist. Guirassy habe dem Cheftrainer des Tabellendritten erzählt, "dass er seit Ewigkeiten nicht mehr die Möglichkeit gehabt hat, während einer Saison drei, vier Tage bei der Familie zu sein. Deswegen bin ich mir sicher, dass es ihm gut getan hat." Als Kirsche auf der Sahnetorte bekam der in Arles in Frankreich geborene Angreifer nach zwei Trainingseinheiten am Dienstag und Mittwoch von seinem Chef auch noch den Donnerstag als weiteren freien Tag geschenkt.

Guirassy "bringt ein hohes Level mit"

Hoeneß ist voll des Lobes für den zweitbesten Torschützen der Liga hinter Bayerns Harry Kane, der bei 26 Bundesliga-Einsätzen auf stolze 31 Treffer kommt. "Serhou ist ein sehr ambitionierter Spieler und stellt hohe Ansprüche an sich, aber auch an seine Mitspieler", sagt der 41-Jährige. "Das ist etwas, was wir brauchen."

Dass Guirassy mit diesem Ehrgeiz auch mal aneckt und seine Mitspieler lautstark und mit Gesten rüffelt und wachrüttelt, wenn ihm etwas nicht gefällt, sei kein größeres Problem. "Es ist gut, dass da einer ist, der ein Stück weit auch Spannung aufrechterhält. Natürlich muss er sich immer daran messen lassen. Auch an dem, was er selbst vorlebt. Aber da bringt er ein hohes Level mit."

Ich weiß, dass er weiterhin sehr ehrgeizig, ambitioniert, anspruchsvoll ist. Auf eine gute Art und Weise. Sebastian Hoeneß über Serhou Guirassy

Auf die Frage, ob er bei dem in dieser Saison in den Bundesliga-Olymp aufgenommenen Stürmer irgendwelche Veränderungen erkannt habe, muss Hoeneß passen. "Mir wäre nichts aufgefallen. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass er weiterhin sehr ehrgeizig, ambitioniert, anspruchsvoll ist. Auf eine gute Art und Weise." Und wenn Guirassy in der einen oder anderen Situation schon mal seinem Ärger Luft gemacht hat, dann sei es "im Rahmen gewesen. Falls es mal ein bisschen Reibung gibt im Training, ist es nicht verkehrt. Es muss nur alles im Rahmen bleiben, auf einer respektvollen Art und Weise. Es muss immer klar sein, dass es um die Sache geht. Darum, dass man Spiele gewinnt".

Hierbei hat der Torjäger mehr als reichlich für den VfB getan, der sich anschickt, in dieser Saison einen Platz fürs internationale Geschäft, vielleicht sogar für die Champions League zu ergattern.