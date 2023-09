Guirassy: "Mein Ziel ist es derzeit, die Saison mit dem VfB zu beenden"

Wie lange kann der VfB Stuttgart seinen Torjäger noch halten? Serhou Guirassy legt sich nicht fest - und freut sich schon auf den Afrika-Cup.

So richtig erklären kann Serhou Guirassy seinen unheimlichen Lauf nicht. "Wir spielen im Moment gut, sind als Team erfolgreich. Das ist das Geheimnis meiner Tore", sagte der Stuttgarter Torjäger, der am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Gastspiel bei seinem Ex-Klub 1. FC Köln bereits seinen elften Treffer anpeilt, der "Bild". "Im Moment macht es uns großen Spaß."

Die VfB-Fans ahnen längst, dass nicht beides gleichzeitig von Dauer sein kann: Guirassys Torserie - und seine Zeit im "Ländle". Für einen Klub, der in den Geschäftsjahren 2020 bis 2022 trotz zahlreicher Spielerverkäufe kumuliert 46,2 Millionen Euro Verlust schrieb, ist niemand unverkäuflich; schon im Winter könnten attraktive Offerten in Stuttgart eintreffen. Doch was plant Guirassy selbst?

"Mein Ziel ist es derzeit, die Saison mit dem VfB zu beenden", sagt der 27-Jährige über einen möglichen Winterwechsel, antwortet auf die Frage, ob er seinen Verbleib im Januar versprechen könne: "Im Fußball ist es schwierig, etwas zu versprechen." Die kolportierte Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro für den Sommer 2024 will auch Guirassy selbst nicht bestätigen: "Mein Job ist es, gut zu spielen. Für alles andere habe ich Berater, die ganz genau wissen, was das Beste für mich ist."

Im Sommer ließ Guirassy unter anderem Fulham abblitzen

Vor dieser Saison, in die er so furios gestartet ist, hatte Guirassy diverse Anfragen, unter anderem vom FC Fulham, abgeblockt. "Wir haben ein gutes Team, einen guten Trainer und unglaubliche Fans", erklärt er. "Dazu fühlen wir uns als Familie in Stuttgart sehr wohl. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, beim VfB zu bleiben." Die Premier League hält er zwar grundsätzlich für interessant. "Es ist aber auch nicht so, dass ich täglich davon träume."

Für den Afrika-Cup 2024 gilt das schon eher. Anfang des Jahres steht Guirassy vor seinem ersten Turnier mit Guinea und wird dem VfB einige Wochen fehlen. "Ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass ich zusammen mit dem Team etwas Großes erreichen kann. Wir wollen das Turnier gewinnen. Auch wenn wir große Konkurrenz haben."