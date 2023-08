Guirassy betreibt Werbung in eigener Sache

Sein Traum ist die Premier League. Mit seinen drei Treffern beim 3:0 bei Sheffield United betreibt Stuttgarts Serhou Guirassy Werbung in eigener Sache.

Als der VfB Ende Mai kurz vor Ablauf der in der Kaufoption enthaltenen Frist Guirassy für festgeschriebene neun Millionen Euro bis Ende Juni 2026 an sich band, war die Freude groß. Der bis dahin von Stade Rennes ausgeliehene Torjäger und einer der wenigen Garanten für den geglückten Klassenerhalt soll die Schwaben auch künftig in vorderster Offensivlinie vertreten. So der Plan, die Wunschvorstellung, die einen Tag nach dessen Auftritt in England, wo der 27-Jährige alle drei VfB-Treffer erzielte, trügerischer denn je ist.

Der Franzose macht seit jeher kein Geheimnis daraus, dass er sich zu Höherem qualifiziert und berufen fühlt. Am besten in der englischen Premier League, wo nicht für jeden Ruhm, aber für alle zumindest Reichtum winkt. Dank einer Ausstiegsklausel, die er sich in den Kontrakt mit dem VfB hat einarbeiten lassen, steht ihm ein Wechsel bis zum 20. August offen. Eine Kröte, die der VfB schlucken musste, beim Bemühen, den Angreifer an sich binden zu können, für den es keinen Anschlussvertrag nach der einjährigen Leihe gab. So verständigte man sich schweren Herzens auf eine festgeschriebene Ablöse, die zwischen 15 und 20 Millionen liegt und an der beide Seiten partizipieren, sollte sich Guirassy doch in dieser Transferperiode noch verändern wollen. Und auch hinterher ist ein Abschied bis zum Schließen des Transferfensters am 31. August möglich. Dann allerdings finanziell offen verhandelbar. Man werde "alles, was im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt, tun", um den Torjäger in Stuttgart zu halten.

Undav "hat sich gut eingefügt"

Ein Damoklesschwert über den Köpfen der Schwaben bleibt die Situation dennoch. Auch wenn man mit Deniz Undav von Brighton Hove & Albion einen Nachfolger verpflichtet hat. Am liebsten würde man mit beiden Angreifern agieren. Bei der Saisongeneralprobe in Sheffield kam der 27-jährige Neuzugang auf seinen ersten Einsatz im VfB-Trikot und machte seine Sache laut Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gut. "Er hat sich gut eingefügt, hat sich viel bewegt, Bälle im Mittelfeld geholt und kurz auch mit Guirassy auch eine Doppelspitze gebildet."

Sosa und der verlegte Reisepass

Den letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel in der ersten DFB-Pokalrunde gegen die TSG Balingen verpasste dagegen ein anderer Leistungsträger: Borna Sosa leistete sich einen persönlichen "Fehlpass". Der Linksfüßer konnte seinen für die Einreise nach England erforderlichen Reisepass nicht finden und musste so in Stuttgart bleiben. Der Kroate trainierte mit den Rekonvaleszenten Fabian Bredlow (Oberschenkel), Maximilian Mittelstädt (Knie) sowie Josha Vagnoman und Thomas Kastanaras (beide Mittelfuß). Zudem muss der Nationalspieler eine Geldstrafe berappen.

Abseits des 3:0 im Bramall Lane, dem ältesten Stadion der Welt, kam es noch zu einem zweiten Spiel zwischen Sheffield und Stuttgart. Um all ihren Kaderspielern ausreichend Wettkampfpraxis zu gönnen, traten beide Teams ein weiteres Mal auf einem Nebenplatz gegeneinander an. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit siegten diesmal die Briten mit 3:0. Für den VfB spielte Dennis Seimen (17) im Tor. Davor bildeten die beiden NLZ-Talente Christopher Olivier (17) aus der U 19 und Leon Reichardt (19) aus der U 21 sowie Clinton Mola eine Dreierreihe. Das Mittelfeld besetzten zentral Genki Haraguchi und Lilian Egloff sowie Roberto Massimo und Jamie Leweling auf den Flügeln, den Angriff Woo-Yeong Jeong und Mo Sankoh hinter Jovan Milosevic.