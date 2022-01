Guilavoguis Null-Minuten-Rückrunde

Bei Amtsantritt von Florian Kohfeldt nahm Josuha Guilavogui eine wichtige Rolle ein. In der Rückrunde nun wartet der 31-Jährige noch auf seinen ersten Einsatz.

Es hatte sich schon zu Ende der Hinrunde angedeutet, als die Einsatzzeiten weniger wurden. Josuha Guilavogui fiel in der Gunst von Florian Kohfeldt zurück. Dabei war der Franzose zu Beginn der Amtszeit des neuen Trainers noch einer der Schlüsselspieler. "Ich muss, glaube ich, nicht betonen, wie wichtig Josh für diese Mannschaft in der Kabine und auf dem Platz ist", erklärte der Coach, "das macht ihn enorm wertvoll." Guilavogui nahm zunächst die Rolle als zentraler Spieler in der von Kohfeldt neuformierten Dreierkette in der Abwehr ein. Auch, um den gelernten defensiven Mittelfeldspieler jederzeit vorziehen und defensiv auf eine Viererkette umstellen zu können.

Bornauw als Stütze

Diese systematische Flexibilität ist aktuell weniger gefragt, in der 3-4-2-1-Formation will Kohfeldt sein abgestürztes Team in der Rückrunde mit Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw als Mittelmann in der Dreierkette stabilisieren. Bislang ohne Guilavogui, der sich zu Jahresbeginn obendrein noch einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte. Drei Spiele, null Minuten, so lautet die ernüchternde Rückrunden-Bilanz des Routiniers, der seit 2014 in Wolfsburg spielt. Es deutet sich eine erneut komplizierte Phase für den Ex-Kapitän an, der bereits unter Oliver Glasner in der vergangenen Saison aufs Abstellgleis geraten war und mit einem Wechsel liebäugelte.

Gedanken, die bei dem siebenmaligen französischen Nationalspieler, dessen Vertrag beim VfL 2023 endet, erneut aufkommen könnten. Jedoch ist die Wertschätzung Kohfeldts für den Leader unverändert - auch wenn er ihm nicht die Einsatzminuten geben kann, die dieser sich wünscht.