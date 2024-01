Guilavogui vor emotionalem Wiedersehen: "90 Minuten Gegner, dann werden wir uns umarmen"

Es wird emotional für Josuha Guilavogui, keine Frage. Wenn der FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den VfL Wolfsburg trifft, dann geht es für den Franzosen gegen seinen Ex-Klub, bei dem er neun Jahre unter Vertrag stand und zur Vereinslegende aufstieg. Jedoch: Guilavoguis Mitwirken ist eher unwahrscheinlich.

Manchmal kommt es nun mal anders im Leben, als man denkt. Als sich Josuha Guilavogui im vergangenen Jahr dazu entschied, seinen auslaufenden Vertrag beim VfL Wolfsburg nicht zu verlängern, da stand für ihn fest, "dass ich meine Karriere im Ausland fortsetzen werde. In der Bundesliga kann ich nicht bleiben, ich möchte nicht gegen den VfL kämpfen müssen. So viel, wie dieser Verein mir gegeben hat, wird mir kein anderer Verein mehr geben können."

Nun trifft am Samstag der FSV Mainz 05 auf den VfL - und damit Guilavogui auf jenen Klub, für den er seit 2014 (mit halbjähriger Unterbrechung 2022 bei Girondins Bordeaux) gespielt hat. Er war Kapitän, Aushängeschild, wurde als "Vereinslegende" verabschiedet. Und ist nun ein Gegner?

Einsatz gegen den Ex-Klub unwahrscheinlich: "Haben noch ein bisschen Zeit vor uns"

Unmittelbar auf dem Rasen eher unwahrscheinlich, das Spiel gegen seinen "Ex-Freund", wie es Guilavogui im Instagram-Live-Video des FSV ausdrückt, kommt womöglich noch etwas zu früh für den 33-Jährigen. Am Samstag beim 2:1-Sieg in der Generalprobe gegen Feyenoord Rotterdam kam der Defensivmann noch nicht zum Einsatz, Anfang November hatte er sich einen Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen.

"Es ist alles gut, wir haben viel gearbeitet", sagt der Routinier und freut sich darüber, dass eine Reaktion abgesehen vom Muskelkater ausblieb. "Aber wenn man so eine schwere Verletzung hat, muss man vorsichtig damit umgehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit vor uns." Am liebsten wolle er gegen den VfL spielen, "vielleicht wird es reichen, vielleicht nicht", aber dieses Spiel sei nicht das wichtigste in dieser bislang so komplizierten FSV-Saison. "Wir haben nach dem VfL noch 17 Spiele, das ist eine große Herausforderung."

Kein Platz für Sentimentalität: "Wir sind alle Profis, das können wir uns nicht erlauben"

Und doch unterstreicht Guilavogui die Besonderheit dieses bevorstehenden Aufeinandertreffens, "das erste Mal gegen den VfL". Der Franzose spricht von "Freunden" und "kleinen Brüdern", wenn er an den Wolfsburger Kader denkt, für viele war er eine prägende Leitfigur in den vergangenen Jahren. Nun aber geht es um drei Punkte. Für Mainz eminent wichtig im Abstiegskampf, für den Tabellenzehnten aus Wolfsburg dringend benötigte Zähler, um sich von den unteren Rängen fernzuhalten und das Saisonziel "internationales Geschäft" nicht aus den Augen zu verlieren.

Wenn wir gewinnen, werde ich nicht in die Kabine gehen. Das macht mir keinen Spaß, wenn meine Freunde nicht glücklich sind. Josuha Guilavogui über den VfL Wolfsburg.

Platz für Sentimentalitäten gibt es da nicht, weiß Guilavogui. "Wir sind alle Profis, das können wir uns nicht erlauben." Seine Gefühle muss er entsprechend kontrollieren, egal, ob er auf dem Platz steht, der Bank oder der Tribüne sitzt. "Für 90 Minuten werden wir Gegner sein, und dann werden wir uns wieder umarmen." Dass er nun rot und nicht mehr grün trägt, hat Guilavogui längst verinnerlicht. "Ich hoffe, dass wir gewinnen."

Beim VfL ist Guilavogui eine "Vereinslegende". IMAGO/Eibner

Guilavogui will als Fan zum VfL zurückkehren

Ausgelassene Freude vor den Augen der Ex-Kollegen verbietet sich dann aber dennoch: "Wenn wir gewinnen, werde ich nicht in die Kabine gehen. Das macht mir keinen Spaß, wenn meine Freunde nicht glücklich sind." Für die Zukunft kündigt er aber Treffen in Wolfsburg an. "Ich werde auch wieder in die Volkswagen-Arena fahren, um dort ein Spiel zu gucken."

Dort wird er zweifelsohne mit offenen Armen empfangen. Schon kurz nach seinem Wechsel nach Mainz hatte VfL-Geschäftsführer und Ex-Teamkollege Marcel Schäfer gegenüber dem kicker betont: "Ich persönlich freue mich für ihn, dass er seine Karriere noch fortsetzt - auch wenn es jetzt zweimal gegen uns geht." Aber, so Schäfer, „das müssen wir Wolfsburger ihm verzeihen, an seiner Bedeutung für unseren Klub verändert sich dadurch nichts". Am Samstag kommt es so oder so zu einem emotionalen Wiedersehen.