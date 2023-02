Guilavogui über geplatzten Wechsel: "Hätte Labbadia gerne etwas zurückgezahlt"

Gerne wäre Josuha Guilavogui im Januar zum VfB Stuttgart gewechselt. Der VfL Wolfsburg aber pochte weiter auf die Dienste des 32-Jährigen, der unter Trainer Niko Kovac nur eine untergeordnete Rolle spielt. Im kicker-Interview spricht Guilavogui über seinen Verbleib und seine Zukunft in Wolfsburg.

Ja, er wäre gerne gewechselt zum VfB Stuttgart. Das räumt Josuha Guilavogui offen ein. "Aber nicht, weil ich mich hier beim VfL nicht wohlfühle", betont der Franzose. "Ich wollte einfach wieder mehr spielen. Und diese Möglichkeit hätte ich in Stuttgart bekommen. Dazu hätte ich gerne noch einmal unter Bruno Labbadia gearbeitet." Der Trainer, der eine große Bedeutung für den 32-Jährigen hat.

Mehr noch: "Ich habe eine besondere Beziehung zu ihm", erklärt Guilavogui, der von dem VfB-Coach in Wolfsburg einst zum Kapitän gemacht wurde. Und der ihn nun ins Schwabenland locken wollte. "Er hat mich angerufen, hat mir gesagt, dass er mich braucht", berichtet der Mittelfeldspieler im kicker-Interview. Guilavogui hätte den Kampf um die internationalen Plätze, den er mit dem VfL bestreitet, gegen den Abstiegskampf eingetauscht. "Ich bin ein dankbarer Mensch, ich weiß, was Bruno Labbadia damals in Wolfsburg für mich getan hat. Ich kam aus einer schweren Verletzung, er hat mir sofort das Vertrauen gegeben. Deswegen hätte ich ihm gerne etwas zurückgezahlt."

Wolfsburg aber legte ein Veto ein, VfL-Coach Niko Kovac betonte die Bedeutung Guilavoguis für die Mannschaft - auf und neben dem Platz. Obwohl der Franzose wechseln wollte, kann er mit der Entscheidung leben. "Dem VfL bin ich auch sehr dankbar, deswegen konnte ich jetzt keinen Ärger machen oder gar in den Streik treten. Ich habe die Entscheidung akzeptiert." Im Sommer endet sein Vertrag beim VfL, zu dem er 2014 gewechselt ist. Wie geht es weiter? Guilavogui: "Darüber mache ich mir im Moment keine Gedanken. Ich bin jetzt im letzten Drittel meiner Karriere und weiß erstmals nicht, was morgen passiert. Das ist ein anderes, aber ein gutes Gefühl."

Im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe, auch erhältlich als eMagazine) spricht Josuha Guilavogui außerdem über seine geringe Einsatzzeit in Wolfsburg, den Ärger von Maxence Lacroix und seinen Unterstützer, als er selbst mal jung war.