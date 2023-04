Guilavogui geht - soll aber irgendwann zum VfL zurückkehren

Josuha Guilavogui wird den VfL Wolfsburg im Sommer nach dann neun Jahren verlassen. Nach Ende seiner aktiven Karriere soll der 32-Jährige aber zurückkommen.

Josuha Guilavogui will noch einmal eine neue Herausforderung angehen und mehr spielen als zuletzt. Aus diesem Grund wird der Routinier die Grün-Weißen nach der laufenden Saison verlassen - mit noch unbekanntem Ziel. Die Wolfsburger teilten am Donnerstag zudem mit, dass Gespräche über eine Anschlussbeschäftigung beim VfL nach dem Ende von Guilavoguis aktiver Karriere laufen.

"Josh gehört zu dem Typus Spieler, dessen Wert man an Zahlen allein nicht messen kann. Auf dem Rasen sowieso, aber auch neben dem Platz hat er über einen langen Zeitraum Großes geleistet. Mit seinem Einsatzwillen und seiner vorbildlichen Mentalität ist er ein Aushängeschild für die Werte des VfL Wolfsburg. Als Fußballer, als Mensch und auch Frohnatur in der Kabine wird er uns fehlen", sagte VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Nach Arnold dienstältester VfL-Profi

Guilavogui gehört seit Sommer 2014 zum Team, unterbrochen von einer halbjährigen Leihe zu Girondins Bordeaux, und ist damit nach Maximilian Arnold der dienstälteste Profi im Aufgebot. Am vergangenen Wochenende bestritt er als erst fünfter Spieler der Klubgeschichte nach Arnold, Diego Benaglio, Schäfer und Koen Casteels sein 200. Bundesligaspiel für den VfL.

Insgesamt stehen 258 Pflichtspiele in fünf Wettbewerben zu Buche, in denen der defensive Mittelfeldspieler, der für einige Jahre auch als Mannschaftsführer fungierte, zwölf Treffer erzielte. 2016 kam Guilavogui mit Wolfsburg bis ins Viertelfinale der Champions League, 2017 und 2018 kämpfte er mit dem aktuellen Bundesliga-Neunten in der Relegation um den Klassenerhalt.

Lange Romanzen enden nicht immer gut, aber ich habe das Glück, einer dieser privilegierten Menschen zu sein, die mit leuchtenden Augen gehen. Josuha Guilavogui

"Ich werde den VfL mit einem Lächeln im Gesicht verlassen und bis dahin jeden Tag, den ich noch hier bin, genießen", unterstrich Guilavogui und wurde schon fast sentimental: "Lange Romanzen enden nicht immer gut, aber ich habe das Glück, einer dieser privilegierten Menschen zu sein, die mit leuchtenden Augen gehen, wenn der Zeitpunkt für einen Abschied gekommen ist. Ich bedanke mich beim VfL Wolfsburg für eine schöne und lehrreiche Zeit, in der ich viel erleben durfte. Mein Kopf ist voller Erinnerungen, und wie sagt man so schön: Unser Geschichtsbuch bleibt immer offen, wir blättern nur eine Seite weiter."