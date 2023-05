Guilavogui: Abschied in der Nordkurve?

Eigentlich war klar, dass Josuha Guilavogui den VfL Wolfsburg verlässt. Trainer Niko Kovac jedoch wünscht sich den Verbleib des Führungsspielers - der sich eine Hintertür offenhält. Im Kampf um Europa droht dem 32-Jährigen am letzten Spieltag derweil die Zuschauerrolle.

"Dank euch allen gehe ich mit einem Herzen voller Liebe": Das und viele weitere warme Worte schrieb Josuha Guilavogui am 13. April, als er und der VfL Wolfsburg den Abschied des langjährigen Führungsspielers zum Saisonende bekanntgaben. Damit war eigentlich alles gesagt, bis Niko Kovac das Fass noch einmal öffnete. Der Trainer unterstrich seinen Wunsch, den 32-Jährigen, der im Saisonendspurt auch sportlich wieder von großer Bedeutung ist, über den Sommer hinaus halten zu wollen. "Ich kann mir vorstellen", sagte Kovac, "dass er sich noch einmal Gedanken macht."

Macht er sich diese wirklich? Guilavogui, der die ehrliche Zuneigung seines Trainers sehr zu schätzen weiß, betont: "Ich bin dankbar, dass der Trainer das so sieht. Aber erst mal sollten wir uns auf das Saisonende konzentrieren, danach gibt es immer einen Moment, an dem wir reden können. Für den Moment habe ich meine Entscheidung getroffen, ich möchte mich am liebsten mit der Europa-League-Qualifikation verabschieden." Für den Moment - einen kleinen Spalt der Hintertür lässt sich Guilavogui geöffnet.

Gelb-Sperre? "Klar, ich habe das im Kopf"

Sein Fokus gilt nun aber dem Endspurt, den letzten beiden Spielen, in denen der auf Platz 6 gekletterte VfL die Chance hat, aus eigener Kraft ins internationale Geschäft zurückzukehren. Guilavogui, dessen Winterwechsel zum VfB Stuttgart durch Trainer Kovac erfolgreich verhindert wurde, rückte dabei in den vergangenen Wochen wieder in den sportlichen Mittelpunkt als zentraler Mann in der Dreier-Abwehrkette. Im Normalfall absolviert der Franzose nun noch seine letzten beiden Spiele für die Niedersachsen, zu denen er 2014 von Atletico Madrid gewechselt war, und bricht dann die Zelte in der Autostadt ab.

Jedoch: Der große Abschied auf dem Rasen ist in Gefahr. Aktuell steht Guilavogui bei vier Verwarnungen, sieht er am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Freiburg Gelb, ist er zum Saisonabschluss gegen Hertha BSC gesperrt. "Klar, ich habe das im Kopf", sagt der Routinier, und fragt: "Aber was soll ich machen?"

Zurückziehen wird der Defensivallrounder im Kampf um Europa definitiv nicht. Und vielleicht wäre es ja sogar ein gutes Omen, wenn er den 34. Spieltag gesperrt verpassen. "Als ich letztes Mal das letzte Saisonspiel nicht gemacht habe, da haben wir gegen Augsburg mit 8:1 gewonnen", erinnert er sich. 2019 war das, als Guilavogui am vorletzten Spieltag in Stuttgart (0:3) seine fünfte Verwarnung kassierte und die Woche darauf zusehen musste - inmitten der Fans im VfL-Block. Die gemeinsam mit dem damaligen Kapitän Platz 6 und den Europa-League-Einzug feierten. Wiederholt sich nun die Geschichte? "Dann", kündigt Guilavogui an, "gehe ich wieder in die Nordkurve."